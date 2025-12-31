Petőfi öröksége az év első napjaiban a közmédia csatornáin

A költő, forradalmár életműve január 1-jei születésnapja alkalmából kiemelt figyelmet kap a közmédia csatornáin: páratlan irodalmi nagyságát és máig ható szellemiségét idézik meg filmekkel, sorozatokkal és különleges feldolgozásokkal az év első napjaiban.

Az év utolsó hetén délelőttönként láthatják a Dunán a Petőfi, a szerelmes utazó című sorozatot. A költő úti levelei és rajzai alapján készült négyrészes, road movie-jellegű irodalomtörténeti széria befejező részét Petőfi Sándor születésnapján, január 1-jén tűzi műsorára a csatorna. Petőfi Sándor egyik legismertebb költeményének tévéfilmváltozatával is tiszteleg a költő emléke előtt a csatorna. A 13:45-kor kezdődő A helység kalapácsa – Hősköltemény 4 énekben című Zsurzs Éva rendezésében készült 1965-ös fekete-fehér alkotásban a magyar színjátszás nagyjai – Mészáros Ági (Szemérmetes Erzsók) és Gobbi Hilda (Amazontermészetű Márta) mellett Bessenyei Ferenc (Fejenagy, a kovács), Gábor Miklós (Lantos), Major Tamás (Harangláb) és Garas Dezső (Kántor) – alakítják a főszereplőket. Az irodalomkönyvekből ismert vígeposz újabb feldolgozása is várja a nézőket: január 2-án 14:20-tól láthatják a 2022-ben Dombrovszky Linda rendezésében készült western-easterni világban játszódó tévéfilmet.

Petőfi Sándor ugyancsak kedvelt és ismert János vitéz című verses elbeszélését is két feldolgozásban mutatja be a Duna. Elsőként január 3-án 13 órától a Kacsóh Pongrác daljátékából 1968-ban készült zenés film eleveníti meg népszerű színművészek és neves énekesek – Gobbi Hilda, Halász Judit, Huszti Péter, Szabó Gyula, Várhegyi Teréz és Bilicsi Tivadar – közreműködésével a tiszta szerelem, a hűség és a bátorság erejét elmesélő történetet, majd január 4-én 6:40-től rajzfilm formájában is láthatják a János vitézt. Petőfi Sándor remekművét Jankovics Marcell dolgozta fel, amelyet első magyar egész estés rajzfilmként 1973. május 1-jén mutattak be a magyar mozikban.

A közmédia saját gyártású Álmok álmodói című sorozatának több epizódja is Petőfi életművével foglalkozik. Ezek közül a Duna World január 1-jén 8:50-től a költő kéziratait bemutató epizódot, az M5 kulturális csatorna pedig január 2-án 18:25-kor a Petőfi Sándor ábrázolásaival foglalkozó részt tűzi műsorára. Az M5-ön a Vers mindenkinek című műsorszám is a születésnaphoz kapcsolódik, január 2-án 18:30-tól Petőfi Sándor A magyar nemzet című költeménye hangzik el Papadimitriu Athina Jászai Mari-díjas színművész tolmácsolásában.

Forrás: hirado.hu