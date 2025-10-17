Egy éve hunyt el Potápi Árpád János

Egy éve ezen a napon, 57 éves korában hunyt el Potápi Árpád János politikus, nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárát, Tolna vármegye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselőjét a bonyhádi evangélikus temetőben több százan kísérték utolsó útjára 2024. október 25-én. Kárpátaljáról többek között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vezetősége is lerótta kegyeletét a temetésen. Emellett a beregszászi intézményben gyertyagyújtással emlékeztek meg a néhai államtitkárról. Potápi Árpád János szívén viselte a kárpátaljai magyarság sorsát.

A néhai nemzetpolitikáért felelős államtitkár születésnapján, március 28-án megkezdte tevékenységét a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért.

Az alapítványt azzal a céllal hozták létre, hogy méltó módon ápolják Potápi Árpád János örökségét, őrizzék emlékét, és továbbadják a politikai, közéleti munkássága által képviselt értékeket. Ezenkívül továbbvigyék azokat az ügyeket, nemes célokat, amelyekért Potápi Árpád János egész életén át dolgozott.

Potápi Árpád János 1967. március 28-án Bonyhádon született. 1991-ben általános iskolai tanári oklevelet szerzett a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar nyelv és irodalom-történelem szakán, 1991 és 1994 között elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a történelem szakot. 1991–1993 között egy szegedi általános iskola, 1993–1998 között a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium tanára volt.



A politikai életbe 1993-ban kapcsolódott be, az 1994-es parlamenti választásokon a Fidesz bonyhádi kampányfőnöke volt. 1998–2007 között a Fidesz Tolna megyei alelnöke, 2007 óta elnöke volt. 1998-tól 2011-ig a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke, 2004 és 2014 között a völgységi kistérség önkormányzatai alkotta társulás elnöke, 2002-től 2014-ig Bonyhád polgármestere volt.



1998 óta volt egyéni mandátummal országgyűlési képviselő, 2022-ben hetedszer szerzett országgyűlési képviselői mandátumot. 2011 és 2014 között a Fidesz egyik frakcióvezető-helyettese, ugyancsak 2011 és 2014 között az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke, 2014 óta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára volt.

