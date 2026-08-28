Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség: sátoraljaújhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31. és szeptember 4. között Ukrajnából – közölte a szervezet pénteken.

Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz–ukrán háború következtében elveszítették a szüleiket.

„A Rákóczi Szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában élő gyermekek számára biztonságos, tartalmas és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen”

– írták.

Hozzátették, a sátoraljaújhelyi táborban a gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják.

A közlemény szerint a tábor megszervezésében fontos segítséget nyújtott Magyarország ungvári főkonzulátusa, valamint az ukrán katonai adminisztrációk, amelyek közreműködtek a gyermekek kiválasztásában és utazásának megszervezésében.

Kitértek arra is, hogy a Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb-rövidebb időre a Rákóczi-táborban.

Forrás: MTI

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