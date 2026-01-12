Megkezdődtek a Rákóczi Szövetség téli táborai, amelyekre 800 kárpátaljai magyar és ukrán diákot várnak Sátoraljaújhelyen.

A sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban öt héten keresztül, február 13-ig összesen 800 kárpátaljai magyar és ukrán diákot vár a Rákóczi Szövetség támogatóival összefogva.

A táborok legfőbb célja, hogy a fiataloknak kikapcsolódást, élményteli programokat és közösségi erőt nyújtson az együttlét, kilépve ezzel a háborúval sújtott hétköznapokból. A programban sport, kirándulás, színház, rendhagyó tanórák, mentálhigiénés és hitéleti programok egyaránt szerepelnek

– közölte a Rákóczi Szövetség hétfőn.

A téli táborok kiemelt támogatója a Miniszterelnökség és a MOL Új Európa Alapítvány.

A táborban a beregszászi, a munkácsi, az ungvári, a felső-Tisza-vidéki és a nagyszőlősi járás magyar és ukrán diákjai vesznek részt.

Forrás: MTI