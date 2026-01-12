Megkezdődtek a Rákóczi Szövetség téli táborai
Megkezdődtek a Rákóczi Szövetség téli táborai, amelyekre 800 kárpátaljai magyar és ukrán diákot várnak Sátoraljaújhelyen.
A sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban öt héten keresztül, február 13-ig összesen 800 kárpátaljai magyar és ukrán diákot vár a Rákóczi Szövetség támogatóival összefogva.
A táborok legfőbb célja, hogy a fiataloknak kikapcsolódást, élményteli programokat és közösségi erőt nyújtson az együttlét, kilépve ezzel a háborúval sújtott hétköznapokból. A programban sport, kirándulás, színház, rendhagyó tanórák, mentálhigiénés és hitéleti programok egyaránt szerepelnek
– közölte a Rákóczi Szövetség hétfőn.
A téli táborok kiemelt támogatója a Miniszterelnökség és a MOL Új Európa Alapítvány.
A táborban a beregszászi, a munkácsi, az ungvári, a felső-Tisza-vidéki és a nagyszőlősi járás magyar és ukrán diákjai vesznek részt.
Forrás: MTI