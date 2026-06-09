Robbanás történt a Debreceni Egyetemen

Súlyos égési sérülést szenvedett egy munkás a Debreceni Egyetem (DE) egyik épületének felújításakor hétfő délután – közölte az intézmény sajtóközpontja.

A Kémia épület felújításához kapcsolódóan egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű ívkisülés történt, amelynek következtében az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek.

Hozzátették: az épületben tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták a területet, más beavatkozásra nem volt szükség,

A baleset során ugyanakkor a kivitelező cég egyik dolgozója súlyos égési sérüléseket szenvedett, kórházba szállították. Állapota jelenleg stabil.

Az egyedi gyártású transzformátoregység gyakorlatilag megsemmisült, ezért jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás. Az áramellátás helyreállításáig az épületben munkavégzés nem lehetséges, az oda meghirdetett vizsgákat az Egyetem téri campus más épületeibe helyezték át.

A megsérült dolgozót a mentők a testének mintegy 40 százalékára kiterjedő, másod- és harmadfokú súlyos égési sérülésekkel szállították a DE Klinikai Központ Égési Centrumába.

A hirado.hu cikke nyomán

Nyitókép: Wikipédia

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