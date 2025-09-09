Segélyhívón a Parlament felrobbantásával fenyegetőzött egy budapesti férfi

Szeptember 8-án, 17 óra után érkezett bejelentés a 112-es segélyhívóra egy külföldi telefonszámról: a hívó férfi azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a Parlamentet.

A rendőrség saját oldalán közölte, hogy közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt indított eljárást.

Az újpesti járőrök fél órán belül elfogták a férfit, aki egy német rendszámú autóban ült, majd előállították a IV. kerületi rendőrkapitányságra.

A 37 éves budapesti gyanúsított a kihallgatásán beismerte tettét, és elmondta:

azért fenyegetőzött, mert korábban hiába kért ételt és italt a segélyhívón, miután lerobbant az autója.

A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Forrás: hirado.hu