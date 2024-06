Sűrített paradicsom, kocsi, szaloncukor – bővült a hungarikumok listája

A déli harangszó és a pápai sonka pedig bekerült a Magyar Értéktárba.

A hungarikumok és a nemzeti értékek nem csupán az értékőrzés miatt fontosak számunkra. Ezek a sajátosan magyar jellegzetességek képviselnek minket, segítve a megmaradásunkat – idézte Nagy István beszédét a sokszinuvidek.24.hu. Az agrárminiszter a Hungarikum Bizottság ülésén azt is elmondta: három elemmel bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és két tétellel gyarapodott a Magyar Értéktár.

A déli harangszó is méltó helyre került

Bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe a kocsi, amely már 500 évvel ezelőtt növelte a közúti közlekedés kényelmét és gyorsaságát. Hungarikum lett a szaloncukor is, amely a XIX. századi megjelenése óta a hazai cukrász- és édesipar fontos terméke. Emellett a hatvani Aranyfácán sűrített paradicsom is bekerült a hungarikumok közé. A Magyar Értéktárba felvették a pápai sonkát és a déli harangszót is.

A Hungarikum Bizottság döntésével 92-re emelkedett a Hungarikum Gyűjteményében található elemek száma, a Magyar Értéktárban pedig 154 kiemelkedő nemzeti érték foglal helyet.

