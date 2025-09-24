Középkori kivégzés áldozatára bukkantak Székesfehérváron

A székesfehérvári Szent István Király Múzeum régészei különös leletet találtak a Nemzeti Emlékhely–Középkori Romkertben zajló tervásatás során. A falmaradványok közül egy rendellenes testhelyzetben levő csontváz került elő.

Az eseményről szeptember 15-én számoltak be a múzeum honlapján.

Az ágyúgolyóval nyugvó különös halottat ezúttal László Orsolya antropológus is megvizsgálta. A szakember szerint a medencecsont elfordulása és a jobb oldali bordák összepréselődése arra enged következtetni, hogy valamilyen nagyon nehéz tárgy vagy tárgyak gyakoroltak a testre erős nyomást felülről és oldalról. Azonban mindez a halál beállta után történt.

A koponya alatti negyedik-ötödik nyakcsigolyán éles, határozott vágás látható a test oldalán és a fej oldalán is.

„Ebből az derül ki, hogy az illetőt lefejezték, és az okozta a halálát. A megtalálás helyszínére csak a kivégzés, lefejezés után kerülhetett”

– mondta László Orsolya.

A halott erős testalkatú férfi, a fogai állapotából ítélve harminc és negyven év közötti lehetett. A csontok megtisztítása után felmérik, milyen volt az élete a halál előtt, volt-e betegsége, illetve stroncium vizsgálat segítségével igyekeznek megtudni, honnan származott a férfi.

Kárpátalja.ma

Forrás: a Szent István Király Múzeum honlapja