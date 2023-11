Szerdai gyerek – Egy szívfacsaró felnőtté válás története a Dunán

Kelet-Európa A-kategóriás nemzetközi filmszemléjén díjazott alkotást tűz műsorára a Duna november 26-án a közmédia és az NFI közös sorozatában. Horvát Lili első, 2015-ös nagyjátékfilmje a felelősségvállalás és az anyaság témáját egy állami gondozásból frissen kikerült leányanya történetén keresztül ábrázolja. A filmhez a Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas előadóművész, zeneszerző, Presser Gábor írt kísérőzenét.

A közmédia a Nemzeti Filmintézettel együttműködésben sikeres magyar produkciókat tűz műsorára reklám és megszakítás nélkül vasárnap esténként. A 2015-ös, Szerdai gyerek című filmdrámát november 26-án 21 órától adja a Duna.

A történetben a 19 éves, korábbi állami gondozott Maja (Vecsei Kinga Réta) küzdelmét ismerhetjük meg, aki minden áron szeretné elkerülni, hogy ötéves kisfia úgy nőjön fel, ahogyan neki kellett. A fiatal anya a fejébe veszi, hogy megszerzi gyermeke felügyeleti jogát, bár tudja, számos nehézséggel áll szemben: a takarítónői állásából aligha tud kiegyensúlyozott jövedelmet biztosítani maguknak, ráadásul párja is megbízhatatlan. Egy véletlennek köszönhetően értesül egy mikrohitel programról, aminek a segítségével saját vállalkozást indíthat, ezzel pedig esélye nyílhat arra, hogy visszakapja fiát.

A filmdráma egy különös történet a felnőtté válásról, amelyben egy olyan lánynak kell szülővé érnie, akiről nem gondoskodott az édesanyja. Horvát Lili első játékfilmje az 50. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál East of the West versenyprogramjában megkapta a legjobb film díját, továbbá a filmkritikusokból álló FEDEORA zsűri is díjazta. A film zeneszerzőjét, Presser Gábort 2016-ban jelölték a Legjobb zeneszerző kategóriában az első Magyar Filmdíjon.

