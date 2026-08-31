260 ukrán gyermek érkezik egyhetes táborozásra Magyarországra

Ukrajna tíz régiójából 260 gyermek indult augusztus 31-én Magyarországra, ahol egy héten át sporttáborban pihenhetnek és töltekezhetnek. A programot magyarországi partnerek és a Rákóczi Szövetség támogatja.

A gyermekeket Sátoraljaújhely sporttábora várja, ahol az egyhetes program során a szervezők a fizikai és lelki feltöltődésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. A résztvevőket kulturális programok, kirándulások, aktív szabadidős tevékenységek és a szomszédos ország megismerését szolgáló programok várják.

A most útnak indult csoport tagjai között olyan gyermekek vannak, akiknek édesapja vagy hozzátartozója Ukrajna védelmében harcolt, elesett a fronton, illetve eltűntként van nyilvántartva. A résztvevők Zaporizzsja, Csernyihiv, Harkiv, Ternopil, Ivano-Frankivszk, Lemberg, Herszon, Csernyivci és Szumi megyéből, valamint Kárpátaljáról érkeztek.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója közlése szerint ez már az idei évben a második olyan gyermekcsoport, amely magyarországi támogatással tölthet el időt külföldön.

A kezdeményezésnek köszönhetően 2026-ban eddig 465 ukrán gyermek vehetett részt külföldi pihenésen, míg 2022 óta már mintegy 3500 gyermek számára biztosítottak hasonló lehetőséget.

A programban a kárpátaljai megyei vezetés a Magyarország Ungvári Főkonzulátusával, magyarországi támogatókkal és a Rákóczi Szövetséggel együttműködve vesz részt.

Bileckij hangsúlyozta: a háború miatt sok ukrán gyermek számára a gondtalan gyermekkor évei komoly megpróbáltatásokkal telnek, ezért különösen fontos számukra a biztonságos környezet, a törődés és a kikapcsolódás. A magyarországi tábor lehetőséget ad arra, hogy néhány napra maguk mögött hagyják a légiriadókat és a háború okozta feszültséget, és élményekkel gazdagodva térjenek haza.

Kárpátalja.ma

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