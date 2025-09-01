Megnyílt a Tarasz Sevcsenko iskola Budapesten

Budapesten megkezdte működését a Tarasz Sevcsenko Ukrán Kéttanítási Nyelvű Nemzetiségi Iskola, amelyet az Ukrán Országos Önkormányzat alapított. Erről Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége számolt be szeptember 1-jén.

Az iskola megnyitása Grexa Liliána, ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló és Jedlicska Jevhenyija, az Ukrán Országos Önkormányzat elnöke közös erőfeszítéseinek köszönhető, Ukrajna elnökének, Legfelsőbb Tanácsának és Külügyminisztériumának közreműködésével, valamint a magyar kormány támogatásával.

Az ünnepélyes tanévnyitó díszvendégei Julija Hrisina, a Legfelsőbb Tanács Oktatási, Tudományos és Innovációs Bizottsága Felsőoktatási Albizottságának vezetője, Fegyir Sándor, Ukrajna magyarországi nagykövete és Dmitro Tuzsanszkij, az Ukrán Külügyminisztérium Védnöki Szolgálatának vezetője voltak.

Az iskola jelenleg az 1–4. évfolyamos diákokat fogadja, a tervek szerint pedig jövőre a középiskolások számára is elindul az oktatás. Az intézményben az oktatás ukrán és magyar nyelven egyenlő arányban valósul meg, biztosítva, hogy a tanulók mindkét nyelvet folyékonyan elsajátítsák.

A Tarasz Sevcsenko Ukrán Iskolát a magyar állami költségvetésből, az ukrán önkormányzaton keresztül finanszírozzák. Az intézmény az Ukrán Országos Önkormányzat oktatási infrastruktúrájának része, együtt a Leszja Ukrajinka iskolahálózattal, amelynek három fiókja működik Budapesten, Nyíregyházán és Miskolcon.

Idén Magyarországon három ukrán iskola kezdte meg a teljes értékű, ötnapos oktatási folyamatot magyar állami engedély alapján, kétnyelvű ukrán–magyar formában.

A Magyar–Ukrán Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium, amely 2024. augusztus 31-én nyílt meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök megállapodása nyomán, ma 360 gyermek számára biztosít anyanyelvi oktatást az 1–12. osztályokban, kiegészítve magyar és angol nyelv tanulásával. Az iskola létrehozása Olena és Szerhij Bezkorovanij alapítók erőfeszítéseinek köszönhető.

A Maszoret Avot Óvoda és Általános Iskola augusztus 30-án kapta meg a kétnyelvű iskolai engedélyt. Az intézmény több mint 310 gyermek előtt nyitja meg kapuit, akik az ukrán nyelv és kultúra mellett a magyar és a zsidó hagyományokkal is megismerkedhetnek. Az iskola létrejöttét az Egység Ukrán Egyesület és a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség együttműködése tette lehetővé, finanszírozása a magyar állami költségvetésből történik a zsidó közösség önkormányzatán keresztül.

A magyarországi ukrán oktatási intézmények könyveket kaptak az ukrán államtól könyvtári alapjuk bővítésére. Az ukrán hatóságok számára kiemelt feladat a külföldön élő ukrán közösségek oktatási intézményeinek támogatása.

A magyar hatóságok segítsége az ukrán iskolák létrehozásában és működtetésében fontos jele a két ország közötti jószomszédi kapcsolatoknak és a viszonosság elvének, tekintettel arra, hogy Ukrajna is biztosítja a magyar tannyelvű iskolahálózat működését a magyar nemzeti kisebbség körében.

