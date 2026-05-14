Tarr Zoltán: Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségéért, békességéért és biztonságáért

Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségéért, békességéért és biztonságáért – jelentette ki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalára szerda este feltöltött videóban a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben.

A tárcavezető Ópusztaszeren, a kormány első ülésénének szünetében felvett videóban azt mondta:

„most arról szeretnék szólni a Kárpátalján élő magyar testvéreinknek, hogy aggodalommal követjük azokat az eseményeket, amelyek a mai napon történtek, hogy Oroszország dróntámadást intézett kárpátaljai létesítmények ellen”.

Figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt: azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségére lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van – fogalmazott.

Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, amelyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk – tette hozzá Tarr Zoltán.

Kiemelt kép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés magyarságpolitikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)