Tematikus műsorokkal emlékezik a közmédia az aradi vértanúkra

A magyar nemzet gyásznapján, október 6-án a szabadságharc nagyjaira és az Aradon kivégzett tizenhárom tábornokra emlékezve a Duna, a Duna World, az M5 és a Kossuth Rádió tematikus műsorokkal idézi fel a forradalom és szabadságharc eseményeit, valamint az áldozatok hősies életútját.

A Duna a nap folyamán több történelmi alkotást kínál a nézőknek. A Mindennapi filmetűdsorozat az Aradi tizenhárom című epizóddal indul, majd a nap folyamán több kapcsolódó részt is vetít a csatorna. 6:45-től a Pöltenberg Ernő feleségéhez szóló búcsúlevele hallható, majd 10:10-től Simon Judit dokumentumfilmje, A komáromi hős mutatja be Klapka György honvédtábornok életét és szerepét az 1848-49-es szabadságharcban. Este a történelmi drámák kerülnek előtérbe: 21:40-kor az Utolsó órák tévéfilm meséli el Gróf Batthyány Lajos végső napjait, majd 22:35-től Sára Sándor 80 huszár című alkotása idézi fel a Lenkey-huszárok hazatérésének történetét.

A világ magyarságát megszólító Duna World is tematikus műsorokkal készül. A reggelt 7:30-kor a Kunszt – Az aradi vértanúk emléknapja ismétlése indítja, majd 7:55-től a Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek sorozat Október 6. – Arad tanulsága, Arad utóélete epizódját láthatják. 8:25-től az M5 História foglalkozik az emlékezetpolitikai küzdelmekkel, majd 9:05-től a Határtalanul magyar az aradi ereklyemúzeumba kalauzol. 9:30-tól a Legendák, hősök és mártírok 1848–1849-ben Nagysándor József történetéről szól, majd 9:40-től az Itthon vagy! sorozat ismerteti Arad történetét. 10 órától az Isten kezében Batthyány Lajos vértanúságát dolgozza fel, míg 11:25-től Illyés Gyula drámájának tévéváltozata, a Fáklyaláng idézi fel a szabadságharc végső pillanatait. 22:35-től a Tony – Szeressétek egymást és tiszteljétek Atyátok emlékét című előadás állít emléket a hősöknek, különösen a példamutató Zichy Antónia és Batthyány Lajos házaspárnak.

Az M5 kulturális csatorna 6:30-tól a New Buda – préridélibáb (1995) című filmet sugározza, amely a szabadságharc bukása után emigrációba vonult magyarok „New Buda” városának alapítását és életét mutatja be. 7:45-től a Legendák, hősök és mártírok 1848–1849-ben Vasvári Pálról, majd 8:45-től Dessewffy Dénesről szóló epizódjával folytatódik. 12 órától A magyar Golgota – Aradi emlékhelyeken című dokumentumfilm Katona Tamással az aradi emlékhelyek és a vértanúk szerepének jelentőségét hangsúlyozza. 12:35-től Hajdufy Miklós Tizennégy vértanú című filmje jeleníti meg az Aradon kivégzettek sorsát. 14 órától a M5 História Batthyány Lajos életútját tárja fel, majd 19 órától Az öreg huszár Schweidel József honvédtábornok életét és sorsát ábrázolja, aki a Napóleoni háborúkban szerzett tapasztalataival az 1849-es szabadságharc eseményeiben is részt vett.

Október 6-án a Kossuth Rádió is egész nap az aradi vértanúkra emlékezik. Rövid összeállításokban hallhatják a vértanúk utolsó leveleit Schweidel Józseftől, Kiss Ernőn és Damjanich Jánoson át Lázár Vilmosig, majd napközben a témához kapcsolódó elemzésekkel, történelmi érdekességekkel jelentkezik a rádiócsatorna. A Jó reggelt, Magyarország! és a Délelőtt műsorai felidézik a hősök gondolatait, majd 11 óra után A helyben beszélnek Pozsony tizenhárom vértanújáról, köztük Rázga Pál lelkészről, és mindazokról, akik jeltelen sírban pihennek. Délután a Jó napot, Magyarország!-ban a szuverenitás kérdését járja körbe Fricz Tamás politológus, filozófus, míg az esti órákban a 30 éve szabadon adásában visszatekintést hallhatnak arról, miként emlékeztek október 6-ára 1989 után. A Nagyok esti adásában Babucs Zoltán hadtörténész beszélget Kedves Gyula ezredessel a tizenötödik, „elfeledett” aradi vértanú, Kazinczy Lajos hősi sorsáról.

