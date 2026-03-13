Tematikus műsorokkal tisztelegnek 1848 hősei előtt a közmédia televíziós csatornái

A magyar történelem sorsfordító pillanatait és kiemelkedő alakjait idézik fel közmédia csatornái a nemzeti ünnep kapcsán. Március 15-én az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről versfilmekkel, történelmi témájú műsorokkal, dokumentumfilmekkel és klasszikus magyar játékfilmekkel emlékeznek meg.

A Duna március 14-én 10 órától élőben közvetíti a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadását az országházból. Március 15-e reggelén, 6:45-kor az Álmok álmodói sorozat Petőfi Sándorról szóló részét láthatják, majd 7:25-kor a Szép hazánk, Magyarország! a „Haza minden előtt” – Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nyomában című műsorszám idézi fel a történelmi eseményeket. Magyarország lobogójának 7:30-kor kezdődő ünnepélyes felvonásának élő közvetítése után 9:30-tól folytatódik a műsorfolyam: portréműsorban ismerhetik meg a Kossuth- és Széchenyi-díjas kitüntetetteket. A Dunán és Duna Worldön tíz órától a Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján című stúdióbeszélgetésekkel és élő közvetítésekkel jelentkező műsort láthatják. 15:05-től az „Ébredjünk és fogjunk kezet…” – Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nyomában Erdélyben című, az erdélyi forradalmi történésekről szóló dokumentumfilm kezdődik, majd az ünnephez kapcsolódó klasszikus magyar alkotást tűz műsorra a Duna: 16:10-től a Déryné című életrajzi film a 19. század egyik legismertebb magyar színésznőjének, Déryné Széppataky Rózának a pályáját követi végig. A közelmúlt egyik nagyszabású magyar történelmi filmje, a Most vagy soha! 18:45-kor kezdődik a csatornán, amely a márciusi ifjak történetét és a forradalom kitörésének eseményeit dolgozza fel látványos kalandfilm formájában. A film 22:50-től az M5-ön is megtekinthető. 21 órától a Dunán Várkonyi Zoltán romantikus történelmi filmje, a Jókai Mór regénye alapján készült A kőszívű ember fiai mutatja be a Baradlay család sorsán keresztül a szabadságharc eseményeit és a korszak drámai döntéseit. A tematikus napot a Szováthy Éva című fekete-fehér játékfilm zárja, amely egy bécsi szépség és egy magyar nemes történetén keresztül idézi fel a forradalom idejének személyes és történelmi konfliktusait.

A tematikus napon a Duna Worldön 7:10-től A körtefától a harcmezőig – Petőfi nyomában című dokumentumfilmben ismerhetik meg a költő utolsó napjainak legendáit és emlékezetét, 10 órától pedig a Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján című műsort követhetik. 22:15-től „A haza minden előtt” – Portré a Kossuth- és Széchenyi-díjasokról következik, majd a csatorna műsorfolyamát 22:45-kor Az ünnepelt című magyar tévéfilm zárja, amelynek története néhány héttel az 1848. március 15-i forradalom után játszódik.

Az M5 kulturális csatorna március 13-án 9:55-től az Állami elismerések átadását közvetítik élőben a Pesti Vigadóból, március 14-én 10 órától pedig szintén élőben láthatják a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadását az Országházból. Szombaton este is tematikus műsorokkal kész a csatorna, 20 órától az M5 História Út a 12 pontig című adása az 1848-as forradalom előzményeit és a márciusi eseményekhez vezető történelmi folyamatokat vizsgálja. 21 órától a Budapesti Operettszínház előadásában látható Huszka Jenő és Szilágyi László Mária Főhadnagy című operettje, amely a szabadságharc különleges alakjának, Lebstück Máriának a történetét meséli el.

Március 15-én kora reggeltől történelmi és ismeretterjesztő műsorokkal várja a nézőket az M5 kulturális csatorna. A Hagyaték Nyargaló virtus – A magyar huszár című 6:05-kor kezdődő epizódja a magyar huszárság hagyományát és szellemi örökségét idézi fel. 7 órától a Márciusi ifjak – Rendhagyó történelemóra: 1848 című műsort láthatják, majd 10 órától az M5 História Huszárhagyományok című adásából tudhatják meg, miként él tovább napjainkban a legendás katonai hagyomány. 11 órakor kezdődik a Magyar gondolat – szabad gondolat, a film Kossuth Lajos nemzetközi szerepét és eszméinek hatását állítja középpontba. „A haza minden előtt” – Portré a Kossuth- és Széchenyi-díjasokról című műsort 13:40-től tekinthetik meg, majd 14:15-től a Mécsfény című tévéjáték idézi fel Petőfi Sándor és Arany János barátságát és levelezését, 17:25-től pedig a Föltámadott a tenger kerül képernyőre, amely a forradalom és szabadságharc eseményeit, valamint a korszak ikonikus alakjait mutatja be. 20 órától a Kommentár Klub jelentkezik tematikus, Hősök nélkül nincs nemzet című adással, 21 órától a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Éljen Petőfi! című látványos előadása zárja az ünnepi tematikát.

A csatornán a nap folyamán a Legendák, hősök és mártírok 1848-1849-ben című ismeretterjesztő sorozat több epizódját is követhetik, ezekben megelevenedik Török Ignác, Asztalos Sándor, Dessewffy Arisztid, valamint Leiningen-Westerburg Károly története, továbbá az M5 magazinműsorai – az Agenda és a Multiverzum is – a március 15-i eseményekhez és ünnepségekhez kapcsolódó tematikával várja a nézőket.

A fiatalokat megszólító M2 Petőfi TV a nemzeti ünnephez kapcsolóan 22 órától a Szabadság, szerelem – Petőfi 200 című modern koncertszínházi produkciót tűzi műsorára, amely Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelmét, valamint a költő forradalmi gondolatait tárja a néző elé látványos, a középiskolások nyelvén megszólaló formában. Az ünnepi estét 23 órától Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák a Modern Art Orchestra közreműködésével adott különleges koncertje zárja, amelyben a magyar költészet és a kortárs zenei találkozik.

A közmédia gyerekcsatornája, az M2 Mesetévé is olyan műsorokkal készül, amelyekből a legfiatalabbak is megismerkedhetnek a forradalom és szabadságharc fontos alakjaival és eseményeivel. Március 15-én A reformkor nagyjai című rövid ismeretterjesztő sorozat több epizódját is láthatják, olyan történelmi alakokat megidézve, mint Görgei Artúr, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos és Petőfi Sándor. A délutáni műsorban, 14:50-től a magyar animáció klasszikusa, a János vitéz című egész estés rajzfilm várja a nézőket. A Jankovics Marcell rendezésében készült alkotás Petőfi Sándor azonos című elbeszélő költeményét dolgozza fel. A nemzeti ünnephez kapcsolódó történettel várja a gyerekeket az Ünneplőben című műsor, valamint a Hetedhét kaland adásában is március 15-höz kötődő történetek kerülnek a középpontba. A Csillagok esti mesefényben című műsorban Móra Ferenc Szeretem én nagyon című történetét hallhatják a gyerekek, amelyet Mahó Andrea tolmácsol a legkisebbeknek. A napot 21:05-től a Márciusi ifjak – Rendhagyó történelemóra: 1848 című műsor zárja.

