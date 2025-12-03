Tigriskölyköt találtak a rendőrök egy drograzzia során Tiszafüreden

Váratlan fordulatot vett egy rendőrségi akció Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A nyomozók drograzzia során fiatal tigrisre bukkantak egy tiszafüredi ingatlanban.

A különösen veszélyes ragadozónak minősülő fiatal tigris miatt a helyszínre a Környezetvédelmi Bűnözés Elleni Nyomozó Iroda szakemberei is kivonultak. Erről a Rendészeti Államtitkárság közösségi média oldalára feltöltött videó tanúskodik.

Ezt követően a rendőrség riasztotta az állatkert főigazgatóját, Sós Endrét, és a főállatorvost a Fővárosi Állat- és Növénykert közleménye szerint.

A rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínen elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint a veszélyes állat tartására vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt indult büntetőeljárás.

Az állatot ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe szállították, ahol állatorvosi vizsgálaton esett át. Megállapították, hogy a mintegy 9 kilogrammos hím kölyök egészséges, végleges elhelyezéséről később születik döntés.

„Egy állat nem játék. Akkor sem, ha házikedvenceinkről vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról beszélünk”

– írja szerdai Facebook-posztjában a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: zoobudapest.com