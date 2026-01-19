Meghalt egy futó a tihanyi terepversenyen

Elhunyt egy 47 éves futó a Tihany Trail Terepfutás és Nordic Walking Versenyen. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de nem sikerült megmenteni a sportember életét.

A Veszprém vármegyei hírportál információi szerint egy 47 éves futó életét vesztette a Tihany Trail Terepfutás és Nordic Walking Verseny elnevezésű hagyományos eseményen, amelyet szombaton tartottak meg.

Azt írták:

értesüléseik szerint mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de nem sikerült megmenteni a sportember életét, bekövetkezett a tragédia.

Az esemény hivatalos Facebook-oldalán egy bejegyzésben mondtak köszönetet mindazoknak, akik lélekjelenlétükkel, szaktudásukkal, tiszta szívvel hozzájárultak a mentéshez, egyúttal együttérzésüket fejezték ki a tragikus körülmények között elhunyt futó családjának, hozzátartozóinak, barátainak.

Forrás: hirado.hu