Nagyon alacsony a Tisza vízhozama
Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ívóvízellátás védelmében. Erről a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) igazgatója nyilatkozott az MTI-nek pénteken.
Akár harminc centiméterrel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje – mondta el Lovas Attila.
Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalék állással.
Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást – tette hozzá.
A Kötivizig honlapján olvasható, hogy a
több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó – Kisköre-felsőn mért – vízszintje megközelítette a 610 centiméteres szintet.
Ez azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete.
A Tisza vízgyűjtőjén az év első nyolc hónapjában a csapadékból származó lefolyás mennyisége az átlagos években megszokottnak körülbelül csupán a negyedét tette ki. Eközben a hőségben a párolgás az átlagosnál nagyobb mértékű volt.
A Tisza-tóba beérkező vízhozam emiatt hetek óta alacsonyabb, mint a Kisköréről Szolnok irányába tovább vezetett vízmennyiség – közölték.
A tározóban tárolt vízkészlet eddig kompenzálta a különbséget, mostanra azonban elfogyott a Tisza-tó hasznosítható vízkészlete, minden korábbi intézkedések ellenére
– olvasható.
A korábban bevezetett, főként a mezőgazdasági vízhasználatra irányuló korlátozások – a tartós csapadékhiány miatt – nem bizonyultak elegendőne. Emiatt első lépésként indokolttá vált a Tiszalöki duzzasztómű felvizének fokozatos csökkentése 400 centiméterre, az ott visszatartott vízmennyiség ütemezett továbbengedése a Tisza alsóbb szakaszára – írták.
Amint a Tisza-tó vízszintje eléri a 610 centiméteres szintet, amely a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott minimális érték, a Kiskörétől tovább vezetett vízhozam nem lehet több, mint a tározóba a felsőbb szakaszról érkező vízmennyiség.
A vízszint további csökkenése ugyanis ökológiai problémákat okozhat a Tisza-tóban
– írták.
A csütörtök reggeli számítások alapján így az alvízre mindössze másodpercenként 30 köbméteres vízhozam jut, ami alapján Szolnoknál mínusz 334 centiméter körüli vízállás várható a Tiszán.
Emiatt már a hétvégén szükségessé válhat a szolnoki felszíni vízkivételi műnél a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által telepített szivattyúk üzembe helyezése Szolnok és térsége ivóvízellátásának zavartalan biztosítása érdekében
– tették hozzá.
Forrás: MTI
Nyitókép: illusztráció, Kárpátalja.ma