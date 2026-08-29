Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ívóvízellátás védelmében. Erről a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) igazgatója nyilatkozott az MTI-nek pénteken.

Akár harminc centiméterrel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje – mondta el Lovas Attila.

Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalék állással.

Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást – tette hozzá.

A Kötivizig honlapján olvasható, hogy a

több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó – Kisköre-felsőn mért – vízszintje megközelítette a 610 centiméteres szintet.

Ez azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete.

A Tisza vízgyűjtőjén az év első nyolc hónapjában a csapadékból származó lefolyás mennyisége az átlagos években megszokottnak körülbelül csupán a negyedét tette ki. Eközben a hőségben a párolgás az átlagosnál nagyobb mértékű volt.

A Tisza-tóba beérkező vízhozam emiatt hetek óta alacsonyabb, mint a Kisköréről Szolnok irányába tovább vezetett vízmennyiség – közölték.

A tározóban tárolt vízkészlet eddig kompenzálta a különbséget, mostanra azonban elfogyott a Tisza-tó hasznosítható vízkészlete, minden korábbi intézkedések ellenére

– olvasható.

A korábban bevezetett, főként a mezőgazdasági vízhasználatra irányuló korlátozások – a tartós csapadékhiány miatt – nem bizonyultak elegendőne. Emiatt első lépésként indokolttá vált a Tiszalöki duzzasztómű felvizének fokozatos csökkentése 400 centiméterre, az ott visszatartott vízmennyiség ütemezett továbbengedése a Tisza alsóbb szakaszára – írták.

Amint a Tisza-tó vízszintje eléri a 610 centiméteres szintet, amely a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott minimális érték, a Kiskörétől tovább vezetett vízhozam nem lehet több, mint a tározóba a felsőbb szakaszról érkező vízmennyiség.

A vízszint további csökkenése ugyanis ökológiai problémákat okozhat a Tisza-tóban

– írták.

A csütörtök reggeli számítások alapján így az alvízre mindössze másodpercenként 30 köbméteres vízhozam jut, ami alapján Szolnoknál mínusz 334 centiméter körüli vízállás várható a Tiszán.

Emiatt már a hétvégén szükségessé válhat a szolnoki felszíni vízkivételi műnél a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által telepített szivattyúk üzembe helyezése Szolnok és térsége ivóvízellátásának zavartalan biztosítása érdekében

– tették hozzá.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció, Kárpátalja.ma

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