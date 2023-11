Tizenkilenc évvel ezelőtt hunyt el Bubik István

Tizenkilenc évvel ezelőtt tragikus autóbalesetben hunyt el Bubik István, Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész. Autója 2004. november 28-án Ceglédbercelnél frontálisan ütközött egy másik kocsival.

Bubik István 1958-ban született. Többek között tagja volt a Nemzeti Színháznak és a Thália Színháznak, 2000-től az Új Színház tagjaként dolgozott. Munkásságát Jászai Mari-díjjal ismerték el, emellett megkapta a Rajz János-díjat, a Farkas-Ratkó-díjat, a Magyar Művészetért járó díjat is, 2000-ben pedig az Érdemes Művész kitüntetést.

Jago volt az Othellóban, de volt Tartuffe és Tompor (Zuboly) is a Szentivánéji álomban. A napfény ízében, a Hídemberben és a Nyolc évszak című sorozatban is láthattuk, de Bubik István volt például Tom Hanks magyar hangja a Forrest Gumpban, illetve a Rocky és a Cobra című filmekben Sylvester Stallonét is ő szinkronizálta.

Bubik alakította a 2002-ben Dér András által rendezett A kanyaron túl című filmdráma főszerepét is, mely rendkívüli kritikai sikert aratott.

Csúszós úton történt a tragédia

Hosszú évtizedekig ragaszkodott klasszikus autójához, egy 38 éves bogárhátúhoz. A színész autója 2004 őszén frontálisan ütközött egy másik gépkocsival a 4-es számú főúton, Cegléd és Ceglédbercel között. A másik autóban utazó két ember közül a vezető nem sérült meg, utasa viszont súlyos sérüléseket szenvedett.

Első felesége, Rémi Tünde táncművész volt. Kislányuk is született, Réka, akit a szín­művész a tenyerén hordozott. Később derült ki, hogy Szentandrássy Hédi képzőművésszel is kapcsolata volt, akitől egy kislánya született, Kincső.

A tragédia után többek közt az Új Színház stúdiószínpada, egy lovas emlékverseny és egy esztergomi utca is az ő nevét vette fel, ahogyan Maglódon a 2007-ben átadott közösségi épület színházterme is, ahol utoljára játszott a színművész.

A bohém forradalmár

„Tudott gyűlölni és megbocsátani, gyakran tévedett, de tévedéseinek következményeit minden esetben vállalta. Gyűlölte a mellébeszélést (…), István színjátékos, egyenes, némely esetben nagyon naiv, de végtelenül becsületes és őszinte ember volt” – mondta róla temetésén az Új Színház akkori igazgatója, Márta István.

Míg Rudolf Péter színművész bohém forradalmárként jellemezte néhai barátját.

Forrás: hirado.hu

Bubik István színművész, a Nemzeti Színház tagja (Fotó: MTI/Bara István)