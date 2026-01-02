Több mint 1300-an érkeztek Ukrajnából csütörtökön Magyarországra

Az ukrán-magyar határszakaszon 1392-en léptek be Magyarországra csütörtökön – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-vel.

A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Az érintetteknek ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.