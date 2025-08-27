Több mint 6600-an érkeztek Ukrajnából kedden Magyarországra

A magyar-ukrán határszakaszon 6658-an léptek be Magyarországra kedden – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság szerdán az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 52 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében – áll a közleményben.