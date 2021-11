Több száz doboz cigarettát találtak egy ukrán férfi kamionjában

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai 12 000 szál adózatlan cigarettát találtak egy ukrán férfi kamionjában Záhonynál.

A sofőr határátlépéskor nem jelentett be vámköteles árut, de a pénzügyőrök a járművet tételesen is átvizsgálták. A szélvédő előtti polcrendszernél beépített ajtó mögötti üregből több száz doboz cigaretta került elő. A vezetőfülkében és a hálótérben lévő gyári rekeszek mögött is csempészárura bukkantak a NAV munkatársai. Összesen 600 doboz különböző típusú cigarettát találtak a kamionban elrejtve.

A pénzügyőrök a csaknem egymillió forintot érő dohányterméket lefoglalták és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tettek.

Forrás: NAV