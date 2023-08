Új témákkal és szakértőkkel folytatódik a Családi kör

Pindroch Csaba és felesége, Verebes Linda augusztus 27-től ismét a családi élet kihívásainak megoldásához nyújtanak segítséget vasárnaponként 18:45-től a Dunán. Az új epizódokban eddig még nem tárgyalt problémákra keresnek választ új meghívott szakértőkkel.

A kanapén ülve, az aktuális témát bemutató kisfilmet nézve vitatja meg a családi élet legváltozatosabb témáit Pindroch Csaba és felesége, Verebes Linda. A színész-műsorvezető házaspár mintha csak a saját nappalijában lenne, kötetlenül beszélget azokról az érzésekről, folyamatokról, amelyeken szinte minden szülő és gyerek keresztülmegy a különböző életszakaszokban.

Az augusztus 27-én induló őszi évad friss témákkal és új pszichológus szakértőkkel várja a nézőket, az adások célja azonban változatlan marad: az emberi kapcsolatokban felmerülő kérdésekre adnak választ, illetve kínálnak megoldási javaslatot az esetleges nehézségekre.

A Családi kör fő témája továbbra is a párkapcsolati élet és a gyermeknevelés lesz. A mindennapokban hatékonyan alkalmazható szülői tippeket ad arra, hogyan lehet szót érteni a gyermekkel, milyen félelmekkel, elakadásokkal találkozhatunk a hétköznapokban, és miként lehet azokkal megbirkózni. Az első adásokban a megfelelési kényszerről, a nők és férfiak közötti kommunikációról, a kamaszkor és a pályaválasztás kihívásairól is beszélnek majd, és arra is fény derül, kik azok az úgynevezett „mandula mamák”.

A Családi körben bemutatott kisfilmek A FILM címmel önálló tartalomként is megtekinthetők a Dunán.

Forrás: MTVA