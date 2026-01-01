Újévi Nyitány 2026

Az elmúlt hat év hagyományaihoz híven idén is a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Zeneakadémia közös újévi hangversenye nyitja meg a következő évet. Aki személyesen nem tud jelen lenni a koncerten, annak a Duna és a Bartók Rádió közvetítése viszi otthonába az ünnepi muzsikát.

Idén is különleges ünnepi pillanatokkal várja a közönséget az új év első napján a közmédia. Január 1-jén 18 órától a Zeneakadémián kezdődik az Újévi nyitány a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával varázslatos koncertje. Az eseményt élőben követhetik a Bartók Rádió hallgatói, a Duna 18:50-től tűzi műsorára a koncertet így otthonából bárki részese lehet az újévi zenés ünnepnek, amelyet idén is telt ház előtt tartanak.

A 2026-os év első dallamait Farkas Róbert vezényletével hallhatják, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fiatal tehetségeivel közösen gondoskodik a pezsdítő hangulatról. „Óriási öröm és megtiszteltetés, hogy a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát 2026-os Újévi Nyitány koncertjén vezényelhetem. A Zeneakadémia hallgatóinak muzsikái és sok csodálatos tánczene szolgáljon pezsdítő felütésként egy egészségben, sikerekben és zenei élményekben gazdag új évhez. Mindenkinek boldog új esztendőt kívánok!” – mondta Farkas Róbert karmester.

A műsorban népszerű zeneszerzők olyan műveiből válogatott a karmester, amely dallamokat a tánc köti össze: Hacsaturján Álarcos bál szvit keringője, Dvořák g-moll Rondója és 8. szláv tánca, Bartók Béla Román népi táncai, Kodály Zoltán Háry János intermezzo-ja, Manuel De Falla: Tűztánca, Cécile Chaminade Concertino-ja, Csajkovszkij Diótörőjéből a Virágkeringő és Charles Gounod Rómeó és Júlia darabjának részletét hallhatja majd a közönség.

Az elmúlt évek során olyan elismert művészek irányították az együttest, mint Vásáry Tamás, Kovács János, Medveczky Ádám, Oliver von Dohnányi, Káli Gábor és Héja Domonkos.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara nyolc évtizedes fennállása óta számtalan hazai és külföldi hangversennyel vívta ki rangját a nagyzenekarok élmezőnyében. A világ vezető kritikusai egybehangzóan méltatják kiegyenlített hangzását, hajlékonyságát és azt a mecénási tevékenységet, amelyet a magyar kortárs zene népszerűsítésével és rögzítésével végez. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarához immár egy olyan nagyszerű hagyomány megteremtése is a nevéhez fűződik, mint az Újévi Nyitány, ahol a zenekedvelő közönség nagyszabású koncerten köszöntheti közösen az új esztendőt.

A Rádiózenekar hangzását ezen a különleges estén a Zeneakadémia ifjú tehetségei, Forgó Boglárka csellóművész, Csapó Boglárka fuvolaművész és Dolhai Luca énekesnő egészíti ki, akik érzelemgazdag játékkal és egyedi, Orsolya Darchi ruhakölteményekkel is elkápráztatják majd a közönséget.

Újévi Nyitány – január 1-jén 18 órától a Zeneakadémián, valamint élőben a Bartók Rádión és 18:50-től a Dunán.

Fotó: MTVA