Ukrajna is képviselteti magát a MITEM-en

Ma kezdődik a VII. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) a Nemzeti Színházban; az október 9-ig tartó rendezvényen tizenkilenc produkció látható tizenkét országból.

A MITEM-en olyan nemzetközi hírű alkotók rendezései láthatók, mint Robert Wilson, Theodorosz Terzopulosz, Alekszandar Popovszki, Emma Dante és Victoria Thierrée Chaplin. A résztvevő országok között van Magyarország mellett Algéria, Franciaország, Görögország, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szerbia, Szlovénia és Ukrajna.



A VII. Madách Nemzetközi Színházi Találkozót a világhírű rendező, Robert Wilson Oidipusz című előadásával nyitják meg. A Szophoklész Oidipusz király című drámájának felhasználásával írt darabot szombaton is láthatja a közönség.



Szeptember 21-én, a magyar dráma napján Törőcsik Marira emlékeznek a MITEM-en. Az emlékest számos neves művész fellépésével, Bérczes László rendezésében látható.



A fesztiválon mesterkurzust tart Anatolij Vasziljev, akinek ASINO (Szamár) című dokumentumfilmjét az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítik szeptember 22-én.



A MITEM idei díszvendége, Theodorosz Terzopulosz, a Színházi Olimpia alapító-igazgatója Alarme című darabját, valamint Aiasz, az őrület című rendezését láthatja a közönség az athéni Attisz Színház előadásában.



Alekszandar Popovszkinak, a maribori Szlovén Nemzeti Színház művészeti vezetőjének két rendezését, a Rómeó és Júliát, valamint A Mester és Margaritát láthatja a közönség a MITEM-en.



Tompa Gábor rendezésében a Godot-ra várva című darab portugál színészek előadásában látható. A portói Sao Joao Nemzeti Színház adja elő Samuel Beckett darabját.



A fesztiválon több határon túli magyar színház is szerepel: a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház társulata Az ember tragédiája című előadását hozza el, emellett látható lesz a magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely Pilinszky János művei alapján készült Éjidő című darabja.



A Kolozsvári Állami Magyar Színház Henrik Ibsen Nóra című művét mutatja be a MITEM-en, valamint látható Szőcs Géza Raszputyin című darabja, amelyet a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata Sardar Tagirovsky rendezésében ad elő.



A MITEM záróelőadásán Gorkij A Nap fiai című művét láthatja a közönség a szentpétervári Alekszandrinszkij Színház előadásában. A társadalmi dráma a kolerajárvány alatt játszódik.



A programban szerepel a Bűn és bűnhődés című előadás is, amelyet az orosz színház egyik “fenegyereke”, Konsztantyin Bogomolov rendezett.



A közönség láthatja a kijevi Ivan Franko Nemzeti Dráma Színház Limerivna című produkcióját is Ivan Urivszkij rendezésében. Spanyolországból a Navarrai Egyetemi Múzeum produkciója, Ignacio García rendezése, az Énekek éneke című előadás kapott helyet a programban.



Az olasz Emma Dante rendezesében a Misericordia című előadás látható, amely három nő történetét meséli el. Omar Fetmouche Bravó a művésznek című kamaradarabja pedig az algériai művészek nehéz életét ábrázolja.



A fesztiválon Victoria Thierrée Chaplin is vendégszerepel Bells & Spells című darabjával.



A Nemzeti Színház három saját előadását – Az ajtót, a Médeiát, valamint A Mester és Margaritát – mutatja be a találkozón.



A színházi előadások és szakmai programok mellett a fesztivál ideje alatt kiállítások, koncert és filmvetítés is várja a közönséget.



