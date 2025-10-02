Ukrajna-stand a 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Megkezdődött a 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Bálna Kulturális és Rendezvényközpontban. Az október 2–5. közötti programon Ukrajna saját standdal képviseli magát Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége, a Magyarországi Ukrán Könyv Alapítvány és a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület közös szervezésében.

Az ukrán stand már csütörtökön is várja a látogatókat.

Október 3-án, pénteken 10.00 és 10.45 óra között a Kinizsi programteremben a Varosh független kárpátaljai médium és az Uzshorod Miszteckij folyóirat tart bemutatót. 11 órától Fedinec Csilla, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa mutatja be az Ukrajna, nacionalizmus, kisebbségek című könyvét. Déltől kerekasztal-beszélgetésen a költészetről, életről és háborúról beszélget Julija Pajevszka mentős, a nemzeti gárda hadnagya, aki a háború előtt könyvgrafikai tervezőként tevékenykedett. 19 órától Fegyir Sándor nagykövet ismerteti Kárpátalja háborús krónikája című könyvét.

Az ingyenes kétnyelvű programokra minden érdeklődőt várnak. A rendezvények részletes programleírása a létrehozott Facebook-eseményen olvasható, ide kattintva érhető el.

Kárpátalja.ma