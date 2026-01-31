Több mint 3400-an érkeztek Ukrajnából pénteken Magyarországra

Az ukrán–magyar határszakaszon 3444-en léptek be Magyarországra pénteken – tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton.

A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.

Forrás: MTI