Ukrán alkotó kiállítása Budapesten

A budapesti Mai Manó Ház Tóth György fotóművész Út (Érzelmek a tudat alatt) című kiállításával nyitja az idei évet január 23-án – közölte az intézmény kedden az MTI-vel.

A Mai Manó Ház tájékoztatója szerint 2026-ban nemzetközi és hazai alkotók – Tóth György mellett Vladimír Birgus, Maxim Dondyuk, Émile Zola, Nora Dumas és René Maltete – kiállításaival készülnek, emellett a Mai Manó Ház – PaperLab Galériában hét, olyan ingyenes tárlat lesz látható, amelyek a kortárs fotográfia társadalmi, történeti és környezeti kérdéseire reflektálnak.

Az idei év első kiállításán Tóth György fotóművész a női test ábrázolásán keresztül vizsgálja a tér, a mozgás és az idő kapcsolatát.

Ezzel párhuzamosan a Fénybe vetkőzve című válogatás a 20. század eleji magyar aktfotográfia klasszikusait mutatja be a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből.

2026 tavaszán nyílik Vladimír Birgus, a kortárs cseh és közép-európai fotográfia meghatározó alakjának egyéni kiállítása, de ugyanekkor lesz látható Maxim Dondyuk ukrán művész projektje, amely a csernobili atomkatasztrófa 40. évfordulójához kapcsolódva egy több mint 15 ezer darabos, megmentett és digitalizált fotóarchívumon keresztül vizsgálja a kollektív emlékezet és felejtés kérdéseit.

Nyáron a Mai Manó Ház a Nemzeti Filmintézettel közösen ünnepli a magyar filmgyártás jubileumát a Felvétel! – Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítással, amelyen a stand- és werkfotók idézik meg a filmtörténet ikonikus alkotásait a kezdetektől napjainkig.

Ősszel Émile Zola francia író fotográfiai életműve kerül a középpontba. A több mint száz felvételt bemutató kiállításon a kevésbé ismert Zolával találkozhat a közönség.

Ezzel párhuzamosan Nora Dumas magyar származású francia fotográfus életmű-kiállítása lesz látható, amely a modern európai fotográfia sokáig háttérbe szorított alkotóját mutatja be. A fotókon a humanizmus, a társadalmi érzékenység és a kifinomult formai látásmód egyaránt megjelenik – írták.

Az idei évet René Maltete kiállítása zárja.

A francia fotográfus ironikus utcai képein a mindennapi élet abszurd és humoros pillanatait ragadja meg. Munkái a jó időzítésre épülnek, és azt mutatják meg, hogyan válik a hétköznapi helyzet váratlanul emlékezetessé – olvasható a tájékoztatóban.

A PaperLab Galéria programja Hajdu Tamás Keleten a helyzet még mindig változatlan című kiállításával indul. Látható lesz Benedetta Ristori The Wall Remembers Twice című sorozata, Julie Poly Ukrzaliznytsia című projektje, valamint Francesca Todde IUZZA című sorozata és Agárdi Attila dagerrotípiái.

Bemutatkozik Alice Pallot Algues Maudites / Átkozott algák című sorozata, az idei évet Mathias Depardon Transanatolia című, több éven át készült munkája zárja, amely portrékon és tájképeken keresztül kutatja Törökország társadalmi és földrajzi határvidékeit.

Forrás: MTI