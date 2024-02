Ukrán és orosz anyanyelvűek is hívhatják a Kék Vonal lelkisegélyvonalát

Két éve tört ki a teljes körű háború Ukrajnában, a Kék Vonal pedig azóta támogatja az ukrán menekülteket.

A Kék Vonal szervezet 1993 óta vallott missziója szerint a gyerekeket meg kell hallgatni, és ha bajban vannak, segíteni kell nekik. A felnőtteket pedig támogatni kell abban, hogy erre képesek legyenek.

Az Ukrajnából Magyarországra menekült gyermekeknek és fiataloknak, valamint az értük aggódó felnőtteknek is van kihez fordulniuk, ha segítségre van szükségük, vagy szeretnének valakivel beszélgetni az anyanyelvükön, hiszen ukrán és orosz nyelvű lelkisegélyvonalat is működtetnek.

Az ukrán és orosz nyelvű segélyvonal minden kedden és csütörtökön közép-európai idő szerint 16.00 és 20.00 között a +36 80 984 590-es számon hívható.

Arra is lehetőség van, hogy írjanak is a szervezetnek az [email protected] e-mail-címre, illetve a hivatalos oldalukon chaten is felkereshetőek, valamint a 116-111-es telefonszámon a nap 24 órájában elérhetőek, hívhatóak.

Kárpátalja.ma