Ukrán fellépők az Európa-nap színpadán

Egész napos ingyenes programokkal, köztük futóversennyel és kencertekkel is várja az érdekélődőket május 10-én az Európa-nap a fővárosi Szabadság téren, ahol Magyarország európai uniós csatlakozásának 22. évfordulóját is ünneplik.

A rendezvény 9 órától családi és ismeretterjesztő programokkal, valamint koncertekkel várja a látogatókat. A hivatalos megnyitót 12 órakor tartják a Perger István-nagyszínpadon – tájékoztatta az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája kedden az MTI-t.

A program egyik kiemelt eleme az immár hagyományos, akadálymentesített és ingyenes EU félmaraton, amelynek távja 21,1 kilométer. A futóverseny egyéniben, valamint két- és háromfős csapatokban is teljesíthető.

A nagyszínpadon többek között ukrán művészek előadása, táncprodukciók, valamint könnyűzenei koncertek is szerepelnek. Fellép a Budai Pop Duó, az Elefánt és a Hiperkarma együttes is.

Gyermekprogramokkal készülnek a pódiumszínpadon, ahol mások mellett a Buborék Együttes és a Veronaki lép fel, a Majorka Színház A só című előadása mellett zenés irodalmi gyerekműsor is várja a családokat Varró Dániel költő és Molnár György közreműködésével.

A rendezvény ideje alatt hazai és nemzetközi szervezetek, intézmények és nagykövetségek mutatkoznak be, a látogatók interaktív programokon keresztül ismerkedhetnek meg egyebek mellett a fenntarthatóság, a versenyképesség, a biztonságpolitika, és a demokrácia és az életminőség javításának aktuális kérdéseivel.

Az Európa-napi fesztivált az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája rendezi, együttműködésben a Nemzeti Fejlesztési Központtal és Budapest Főváros Önkormányzatával.

