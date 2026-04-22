Ukrán férfi vezette az internetes csalásokkal vádolt bűnszervezetet Szegeden

Egy internetes csalásokra szakosodott bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat Szegeden, a csoport több száz millió forint kárt okoztak banki ügyfeleknek – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerdán az MTI-t.

Grósz Tamás közölte, a vád szerint egy ukrán férfi és több társa 2023-ban egy csalásokra, internetes csalásokra szakosodott bűnözői csoportot hozott létre. A tettesek jellemzően magukat pénzintézeti dolgozónak kiadva hívták fel a sértetteket, majd rávették őket arra, hogy távoli elérést biztosító programokat telepítsenek informatikai eszközeikre. Az elkövetők így hozzájutottak a sértettek folyószámlájához.

A csoport tagjainak célja az volt, hogy a bűncselekményekből származó vagyon eredetét pénzügyi tranzakciók végrehajtásával leplezzék. A bűnszervezet több mint száz sértettet károsított meg, nekik több száz millió forint kárt okozva.

A főügyészség az elkövetőket bűnszervezetben elkövetett pénzmosás bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével vádolja, több terhelttel egyezséget kötött, mely alapján velük szemben hat és fél év, valamint egy év négy hónap közötti szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

A Szegedi Törvényszék 49 vádlott büntetőjogi felelősségéről fog dönteni – tudatta az ügyész.

Forrás: MTI