Ukrán munkavállalóknak segít több magyar cég is

A Magyarországon dolgozó ukránok és munkaadóik kapcsolattartását segíti ingyenes kommunikációs felület biztosításával két magyar cég is, egy másik vállalkozás pedig az Ukrajnában élő informatikai szakembereknek kínál távmunkát, tekintettel az ukrán háborús helyzetre.

A Blue Colibri International Kft. azon vállalatok és közösségek számára, ahol vannak ukrán munkavállalók, a következő 6 hónapra díjmentesen biztosítja az általa működtetett intézményi és vállalati belső kommunikációs platformot – közölte a magyar HR-technológiai startup pénteken az MTI-vel.

A számítógépről is elérhető és mobil alkalmazásként is letölthető Blue Colibri platform több HR adminisztrációs és belső kommunikációs feladatot támogat, képes a számítógéppel és email címmel rendelkező szellemi munkakörben dolgozó és a non-desk munkavállalók hatékony, célzott és mérhető elérésére is – írták. Hozzátették, hogy a fizikai munkavállalókat nem mindig egyszerű elérni, hiszen nem rendelkeznek céges email címmel, vállalati számítógéppel és telefonnal. Kommunikációs platformjuk segítségével meggyorsítható az információhoz való hozzáférés, a napi munkával, lakhatással, ellátással összefüggő ügyintézés. A Blue Colibri rendszerében jelenleg 16 nyelven lehet kommunikálni.

Az ukrajnai események hatására egy másik magyar startup, a Talk-A-Bot is ingyenessé tette CHEQ nevű vállalati kommunikációs megoldását. A munkavállalók és munkáltatók közötti azonnali kapcsolatot biztosító platform az azt igénylő, ukrán munkavállalókkal dolgozó cégek számára csütörtöktől 60 napig ingyenesen használható – közölte a cég az MTI-vel.

A cég legutóbb 2020 elején, a Covid-járvány miatt döntött arról, hogy ingyenesen elérhetővé teszi CHEQ nevű belső kommunikációs rendszerét a hazai székhellyel rendelkező vállalatoknak. Mint írták, a Viberen, Microsoft Teams-en és saját applikáción egyszerre elérhető CHEQ az alkalmazottakkal való kapcsolatot kínálja elsősorban azon vállalatok számára, amelyek jelentős létszámú fizikai dolgozót foglalkoztatnak.

A hét nyelven használható CHEQ első idegennyelvű verziót igénylő megrendelője ukrán vendégmunkások elérésére kérte a megoldást a Talk-A-Bottól. Jelenleg mintegy 900 ukrán anyanyelvű felhasználó használja az alkalmazást – írták.

Az informatikai fejlesztésekkel foglalkozó magyar IT ügynökség, az INSPYRE az MTI-vel azt közölte, hogy az Ukrajnában élő informatikai szakembereknek kínálnak távmunkát. A kezdeményezés célja, hogy stabil munkalehetőséggel segítsék a háborúval és a gazdasági összeomlással is küzdő ukránokat és ukrajnai magyarokat. Az álláshirdetési kampányuk pénteken indult el és elsősorban LinkedIn-en zajlik, felgyorsított kiválasztási folyamattal.

Forrás: mti.hu