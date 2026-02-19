Ukrán tervezők is bemutatkoztak a a 17. Budapest Central European Fashion Weeken

Több mint 40 tervező mutatta be kollekcióját a 17. Budapest Central European Fashion Weeken (BCEFW), a rendezvényre 12 országból érkeztek érdeklődők, influenszerek és iparági szakemberek Magyarországra – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a Creative Hungary szervezésében megvalósult eseménysorozat több mint 50 kísérőrendezvénnyel, 6 nemzetközi partnerszervezet együttműködésével, 20 szakági oktatási intézmény bevonásával és több mint 5500 látogató részvételével erősítette tovább Budapest régiós szerepét.

A kiemelt bemutatók és prezentációk Budapest jelentős kulturális tereiben valósultak meg:.

pénteken az Apolló Galéria kortárs művészeti közege adott teret a pályájuk elején járó hazai és régiós tervezők friss vízióinak, amelyek Gaál József festőművész monumentális alkotásainak ölelésében öltöttek testet; szombaton és vasárnap pedig a piacon már bizonyított, hazai és nemzetközi márkák kollekciói kerültek fókuszba a Szépművészeti Múzeum reprezentatív tereiben.

A 17. BCEFW programjában Magyarország mellett két cseh, négy szlovák, három lengyel, három szlovén, két ukrán, valamint egy szerb, egy örmény és egy román alkotó kapott lehetőséget a bemutatkozásra – írták.

Hozzátették, hogy a Creative Hungary ezúttal is hat nemzetközi szakmai szervezettel működött együtt: a Czech Fashion Council, a Ljubljana Fashion Week, a Slovak Fashion Council, az Ukrainian Fashion Week, a Belgrade Fashion Week és a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week partnerszervezetekkel, hogy kölcsönös bemutatkozási lehetőséget teremtsen a magyar és régiós márkáknak.

Az eseménysorozaton olyan nívós nemzetközi sajtóorgánumok vettek részt, mint a Vogue Adria, a Vogue Ukraine és a Vogue Czech, valamint az ELLE Serbia, az ELLE Japan és ELLE Czech, valamint a Twój Styl, a TOP Fashion és a GQ Poland.

Emellett további 75 hazai és nemzetközi médium 170 újságírója és fotósa számolt be a legújabb kollekciókról; a BCEFW hivatalos online közösségi csatornáin keresztül pedig milliók látták a magyar és régiós márkák unikális darabjait.

Közölték azt is, hogy a BCEFW az elmúlt 16 szezon során több száz pályakezdő debütálását támogatta, a fiatal tervezők közel 60 százalékát töltötték ki a teljes repertoárnak. Ezt a missziót erősíti a 17. évad újdonsága, a New Generation Individual Show kategória, amely idén két fiatal márka, a Chokassy és Szarvas Valentin számára biztosított önálló bemutatkozási lehetőséget.

Az új generáció a vasárnapi kiállítótérben is kiemelt szerepet kapott: három fiatal tervező prezentációs formában mutathatta be alkotásait a délutáni blokkban.

Az utánpótlás-nevelés a kifutón és prezentációkon túl a nézőtér soraiban folytatódott, ahol 20 szakképesítési intézmény 185 tanulója és oktatója kóstolhatott bele a kortárs divat világába – tájékoztattak.

„A közép-európai régió akkor tud versenyképes maradni, ha együttműködésekben gondolkodik, és közös platformokon keresztül lép ki a nemzetközi piacra. Feladatunk olyan szakmai és üzleti struktúrák kialakítása, amelyek összekapcsolják a térség szereplőit, és valós exportlehetőségeket teremtenek a tervezők számára. A Budapest Central European Fashion Week az elmúlt 17 szezon során olyan infrastruktúrát épített fel, amely túlmutat a bemutatókon: nemcsak kulturális esemény, hanem üzletileg is stabil, nemzetközileg jegyzett platform, amely kapcsolatokat teremt, piacra lépést segít és hosszú távon erősíti a régió kreatív exportját” – hangsúlyozta a közlemény szerint Jakab Zsófia, a Creative Hungary vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos.

A divathét kiterjesztését idén több mint 50 budapesti kísérőesemény biztosította: galériák, designüzletek, alkotóműhelyek, kulturális intézmények és stúdiók csatlakoztak a BCEFW programkínálatához egy teljes héten át – áll a közleményben.

Forrás: MTI

Fotó: Budapest Central European Fashion Week