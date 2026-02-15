Több mint 3300-an érkeztek Ukrajnából szombaton Magyarországra
Az ukrán–magyar határszakaszon 3398-an léptek be Magyarországra szombaton – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap.
A beléptetettek közül a rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.
Forrás: MTI