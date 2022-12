Ünnepi műsorfolyammal készül 10. születésnapjára az M2 Gyerekcsatorna

Immár tíz éve része a családok mindennapjainak az M2 Gyerekcsatorna, amely indulása óta az egyik legnézettebb magyar gyerekeknek szóló tévécsatorna. A jubileumot különleges műsorfolyammal ünneplik: 10. születésnapján, december 22-én különkiadással jelentkezik a Hetedhét kaland, amelyben a már jól ismert karakterek és műsorvezetők mellett a csatorna ifjú nézői is feltűnnek majd.

A közmédia gyerekcsatornája tíz évvel ezelőtti indulása óta egyike a legnézettebb gyerekeknek szóló adóknak. Sikerét egyedülálló és rendkívül változatos tartalmainak köszönheti, hiszen a biztonságos szórakoztatás mellett – amit a reklámmentesség is támogat – az ismeretterjesztésre, a tehetséggondozásra, és a kultúraközvetítésre is nagy hangsúlyt fektet. Saját gyártású műsoraikkal, mint például a Hetedhét kaland, vagy az M2 Matricák, játékos felfedezésre hívják 4 és 7 év közötti nézőiket. Emellett arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a kicsik megmutathassák kreativitásukat. Az elmúlt években több sikeres pályázat nyomán csodálatos alkotások érkeztek a szerkesztőséghez, a Neked van testvéred?, a Minden este egy mese vagy a Dinoszépségverseny megmutatták, mennyire inspirálóan hatnak az óvodásokra és a kisiskolásokra a gyerekcsatorna műsorai.

Tavaly húsz év után először került képernyőre olyan bábsorozat, amely a közmédia saját gyártásában készült. A Rozmaring kunyhó 2021 őszén debütált, Napraforgó és a gubák életvidám, meghitt történetei hamar elvarázsolták a nézőket, ezért idén novemberben új évaddal tért vissza a széria. Az egyes részek mindig olyan témákat dolgoznak fel, amelyek a mindennapok kihívásaira ajánlanak megoldásokat. Alkalmat adnak a családoknak a közös televíziózásra, és arra is, hogy együtt, játékos formában dolgozzák fel élményeiket. Az M2 Gyerekcsatorna a tizedik születésnapja előtti időszakra több izgalmas, saját gyártású sorozattal is készült. A Derítsük ki! epizódjaival a természettudományt, míg a Dinók nyomában az őslények rejtélyes világát hozta közelebb a kicsikhez, a Rímerdő pedig – amelynek utolsó három része december 24-én, 25-én és 26-án látható – a hazai gyermekirodalom legszebb verseit filmesítette meg.

„Az M2 együtt cseperedik az Alfa generáció tagjaival, amelynek korelnökei is csupán 12 évesek. Az ő korosztályuknak kimagasló a digitális jártassága és érdeklődésük fenntartásához intenzív vizuális ingerekre van szükség. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy lépést tartsunk az igényeikkel, ugyanakkor szeretnénk tartalmainkkal felvértezni őket a megfelelő tudással, élményekkel és eszközökkel, hogy bátor, nyitott és együttérző felnőttekké válhassanak – foglalta össze Vass Éva csatornaigazgató a műsorstruktúra alapelveit.

A Hetedhét kaland a csatorna 10. születésnapjára ünnepi különkiadással készül, amelynek néhány szerencsés kiválasztott is részese lehet. Azok a nézők, akik szintén idén lettek tízévesek, találkozhatnak majd többek között Eltaláló feltalálóval, Olgamamával, Balkonellivel vagy Gramm Attikával. A nap folyamán – egészen az ünnepi Hetedhét kaland kezdetéig – a szülinapi készülődés pillanatai mellett M2 a kulisszák mögött címmel egy werkfilm sorozatot is műsorra tűz a csatorna, amelyből megtudhatjuk, hogyan jön létre a gyerekcsatorna varázslatos mesevilága.

Forrás: MTVA