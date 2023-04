Ünnepi műsorokkal várják húsvétkor a hallgatókat a közmédia rádiócsatornái

A húsvéthoz és a közelgő pápalátogatáshoz kapcsolódó műsorok mellett irodalmi összeállításokkal, istentiszteletek élő közvetítéseivel, különleges riportokkal valamint ünnepi zenei műsorokkal is várja hallgatóit a közmédia valamennyi rádiócsatornája a hosszú hétvégén.

Húsvéti irodalmi összeállítással indítja nagypénteken ünnepi műsorfolyamát a Kossuth Rádió. 5:30-tól olyan nagy költőink vallásos verses gondolatai hallhatók, mint Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Pilinszky János. 10 órától evangélikus istentiszteletet közvetít a rádió Kisvárdáról, 11:05-től pedig A hely című műsor Hajdúdorogra látogat, hogy bemutassa a Krisztus-katonákat. Hajdúdorogon, a helyi görögkatolikus hagyományokhoz hűen, ifjú férfiak – az úgynevezett Krisztus-katonák – őrzik a helyi templomban Krisztus jelképes sírját. A fiatalok önkéntes szolgálata nagypéntektől, a nagy alkonyati zsolozsmától húsvétvasárnapig az ünnepi szent liturgia végéig tart. A Kossuth Rádió A hely című műsora bemutatja a Krisztus-katonák őrzési feladatait, a kiképzési folyamatait és a görögkatolikus böjti szokásokhoz kapcsolódó hagyományokat. Az adás első részét április 7-én a 11 órai hírek után, a másodikat pedig vasárnap 19 óra után hallhatják. Jézus perével is foglalkozik nagypénteki adásában a Kossuth Rádió, a 13 órakor kezdődő műsorban szakértők beszélnek Jézus kereszthalál-ítéletéről. Mi történt az utolsó vacsorán? Ezt a kérdést is körbejárja a Kossuth Rádióban pénteken 18:30-kor kezdődő Krisztus teste című műsorban három felekezet egy-egy képviselője. Szombaton a kisgyőri Golgotát járhatják végig a rádió hallgatói, 11:30-tól megismerhetik a faragott falunak is nevezett települést. 13:30-tól ismert közéleti személyek emlékeznek vissza gyermekkori, különleges húsvétjaikra, 15:30-tól pedig megtudhatják, hogyan zajlik az amerikai magyaroknál a húsvét. Vasárnap 9:30-tól kezdődik a Pápalátogatásra várva című műsor, amelyből kiderül, hogyan készül az ország Ferenc pápa látogatására. Részletesen ismertetik, hogy milyen jelentősége van egy ilyen utazásnak, illetve, hogy milyen protokollnak kell megfelelni az egyházi főméltóság fogadásánál. Húsvéthétfőn 10 órától református istentiszteletet közvetítenek a Debreceni Református Nagytemplomból 11:05-től, valamint 14:30-tól az Országjáró a felvidéki szokásokkal foglalkozik, a szlovákiai Fülekről jelentkeznek be.

Április 3-tól egész héten hallható a Dankó Rádió Népek dalai című műsorában az a húsvéti sorozat, amelyben bemutatják, Baszkföldtől Skandinávián át a tengerentúlig miként ünnepelnek az ott élők. Április 7-én, nagypéntek reggelén a Jó pihenést! című magazinban Nádas György szerkesztő-műsorvezető vendége lesz Tolcsvay László zeneszerző-előadóművész, a Mária evangéliuma című rockopera komponistája. Ezen a napon a Dankó Rádió Facebook-oldalán is láthatnak egy különleges húsvéti videót, amelyben Zsigóné Kati népi iparművészt, a tojásfestés királynőjét ismerhetik meg. Húsvétvasárnap 17 órától a Tudod-e még az én nótám című műsorban Hosszúpereszteg plébánosa, Budai Zoltán oszt meg ünnepi gondolatokat, hétfőn reggel pedig ismét várja a hallgatókat Nádas György és vendége, Vinkó József dramaturg, műfordító, aki a locsolkodási szokások változásairól beszél majd, és sok locsolóverset is elmond.

Rómában végzett és tanított a Bartók Rádió Énekelj velünk! című kórusmagazinjának nagypénteki vendége, a bakonybéli Szent Maurícius Monostor perjele, zenei vezetője. Baán Izsákot a 11:30-kor kezdődő műsorban ismerhetik meg a hallgatók, a 19 órakor kezdődő Arckép című műsorban pedig Pálúr János, a Budapest-Fasori Református Templom orgonistájának munkásságáról tudhatnak meg részleteket. A rádió déli valamint esti hangversenyében is az ünnep szakrális zenei témájú művei hallhatók: felcsendül Théodore Dubois Krisztus hét utolsó szava című oratóriuma, valamint Johann Sebastian Bach János-passiója, előbbi a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának és Énekkarának, utóbbi pedig a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában. Nagyszombaton is a húsvéthoz kapcsolódó zenei művek lesznek a rádió műsorkínálatának középpontjában. A barokk kor egyik legfontosabb zeneszerzője, Dietrich Buxtehude munkásságának kiemelkedő darabjával foglalkozik a 9:30-kor kezdődő Musica Sacra. A műsorban az orgonista legismertebb, Membra Jesu nostri (Jézus urunk tagjai) című művéből hallhatnak részleteket.

A Petőfi Rádió műsorrendje is változik húsvétkor, nagypéntektől húsvét hétfőig ünnepi tematikus beszélgetésekkel várják a hallgatókat.

