Vadász Dániel lett a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója; a kinevezés öt évre, november 1-jétől 2030. október 31-ig szól – erről csütörtökön döntött a város közgyűlése.

Vadász Dániel ez év szeptember elsejétől megbízott igazgatóként irányította a színházat, ahol szeptember elején az országos színházi évadnyitót is tartották – hangzott el a tanácskozáson.

Vadász Dániel énekművészi pályáját a Csokonai Színházban kezdte 1993-ban. 2000-ben jogász diplomát szerzett. A Szegedi Nemzeti Színház és a Magyar Állami Operaház tagjaként számos főszerepben aratott sikert. 2013 és 2022 között a Budavári Palotakoncert művészeti vezetőjeként, majd a Coopera alapítójaként, a Debreceni Ünnepi Játékok fesztiváligazgatójaként, valamint a Színházi Olimpia kommunikációs vezetőjeként dolgozott – írta a teátrum sajtószolgálata az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Idézték az újonnan kinevezett igazgatót, aki azt mondta: a minőségi szakmai munkán túl fontosnak tartja, hogy a szervezetet áthassa a kölcsönös tisztelet, a csapatmunka, és az az elv, hogy a társulat minden tagja – művész és háttérdolgozó egyaránt – egy közös alkotói közösség része.

„Igyekeztem pályázatomban is ezt hangsúlyozni, és örömmel tölt el, hogy az elkövetkezendő öt évben én is ehhez a társulathoz tartozhatok” – tette hozzá.

Azt írták, a kinevezéssel a Csokonai Nemzeti Színház előtt új perspektívák nyílnak: az igazgató célja, hogy a teátrum nemcsak Debrecen, hanem a régió, az ország és a nemzetközi színtér meghatározó kulturális központja legyen.

Forrás: MTI