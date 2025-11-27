Visszatér Budapestre a Kárpátaljai Megyei Ukrán Állami Zenei-Drámai Színház

A nagysikerű júniusi előadás után a Kárpátaljai Megyei Ukrán Állami Zenei-Drámai Színház ismét Budapestre látogat.

A magyar fővárosban a közönség december 10-én, szerdán 18.00 órától tekintheti meg a Igazságjáték (Hrav u pravdu) című darabot a 6SZÍN Színházban (1066 Budapest, Jókai u. 6.).

A rendezvényt a Budapesti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat szervezi, és a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

A helyek száma korlátozott, ezért érdemes időben jelentkezni. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik, ezért a szervezők kérik a nézőket, hogy érkezzenek időben.

Az előadásról:

A történet három barátról – Zsílről, Pascalról és Fabriszról – szól, akik egy átlagos estét töltenek együtt egy pohár ital mellett, miközben a legfontosabb témákat vitatják meg: apaság, párkapcsolatok, pénz és karrier. A cselekmény fordulatot vesz, amikor megérkezik Margo, az egyetem szépsége és múzsája. Jelenléte felborítja a barátok egyensúlyát, és a könnyed beszélgetést egy nyílt és mélyreható párbeszéd váltja fel. Mert az igazság mindig próbára tesz.

Az esemény során jótékonysági gyűjtés is zajlik az ukrán katonák és a színház támogatására.

A Budapesti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár mindenkit, hogy együtt támogassák az ukrán kultúrát és művészetet a magyar fővárosban.

Kárpátalja.ma