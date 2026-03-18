Magyarországra érkezett Wass Albert írói hagyatéka

Magyarországra érkezett Wass Albert teljes írói öröksége, a diaszpórában lévő magyar írói hagyatékok legnagyobbika – jelentette be Hankó Balázs innovációért és kultúráért felelős miniszter szerdán az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK).

„Wass Albert író hagyatéka a magyar nemzet egybetartozását, történelmi küldetését rajzolja ki mindannyiunk számára” – hangsúlyozta a miniszter.

Elmondása szerint március 12-én hajnalban az Amerikai Egyesült Államokból, a floridai Jacksonville-ből indult el Magyarországra az a két nagy láda, amely az író regényeit, jegyzeteit, könyveit és ki nem adott írásait tartalmazta.

„Meghatottság és csoda volt megérinteni ezeket a ládákat” – hangsúlyozta a miniszter, és köszönetét fejezte ki az akcióért a Czegei Wass Alapítványnak, Takaró Mihály irodalomtörténésznek és Rózsa Dávidnak, az OSZK főigazgatójának.

Jövő héttől a nagyközönség is láthatja a hagyaték darabjait. Üzenet haza címmel március 26-án a hagyatékba betekintést nyújtó kiállítás nyílik az OSZK-ban.

