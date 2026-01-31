Zsigmond Dezsőt díjazta a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál

A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) Életműdíjjal ismerte el Zsigmond Dezső filmrendező alkotói pályáját, amely évtizedek óta következetesen és érzékenyen fordul a perifériára szorult sorsok felé.

A díjat a fesztivál január 24-én ünnepélyes keretek között adta át, egy olyan életművet köszöntve, amelynek filmjei mindig a személyes jelenlétből, az empátiából és a hiteles megfigyelésből építkeznek.

A fesztivál február 1-ig lehetőséget ad arra is, hogy vásznon lássuk Zsigmond Dezső meghatározó dokumentumfilmjeit – köztük az Aranykalyiba, A rákok királya vagy az Élik az életüket című alkotásokat.

Zsigmond Dezső figyelmét vidékünk témái sem kerülték el. Nevéhez fűződik Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya című könyvének megfilmesítése, legújabb, A tűz szájából című dokumentumfilmje pedig egy kárpátaljai nő sorsát mutatja be.

Kárpátalja.ma

Az MMA Facebook-oldala nyomán

Nyitókép: Czeglédi Zsolt / MTI

