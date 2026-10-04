Második világháborús katonai telefonokat találtak Lengyelországban

Két, feltehetően az 1939. évi szeptemberi lengyelországi hadjárat idejéből származó katonai telefonra bukkantak a Varsótól nyugatra fekvő Sochaczew közelében. A több mint nyolc évtizedet föld alatt töltő készülékek meglepően jó állapotban maradtak fenn, lelőhelyük pedig a lengyel hadsereg visszavonulásának útvonaláról is újabb információkkal szolgálhat.

A Sochaczewi Történelemkutatók Csoportjának tagjai a VIS Történelmi és Kutató Egyesülettel közösen vizsgálták át a környék erdős területeit, ahol 1939 szeptemberében súlyos harcok zajlottak. A kutatás során puskákból származó töltényhüvelyek, egy hátizsákcsat, katonai azonosító jelvény és pénzérmék is előkerültek a föld alól, a kettő legjelentősebb lelet azonban kétségkívül két, feltehetően lengyel AP-27 típusú tábori telefon volt.

A kutatók szerint a felfedezett készülékek a lengyel Łódź Hadsereg (Armia Łódź) valamelyik alakulatához tartozhattak. A leletek helyzete alapján a telefonokat szándékosan rejthették el vagy hagyhatták hátra egy olyan útvonal közelében, amelyet a katonák visszavonulásuk és az azt követő harcok során használtak.

Az 1939. szeptember 1-jén indított német támadás elején a Juliusz Rómmel tábornok vezette Łódź Hadsereg Közép-Lengyelország nyugati részén próbálta feltartóztatni az előrenyomuló ellenséges csapatokat, a német áttörést követően azonban a lengyeleknek kelet, illetve északkelet felé kellett visszavonulniuk. Eközben az északabbra harcoló Poznań és Pomorze Hadsereg egységei is visszahúzódtak, majd szeptember 9-én a Bzura folyó térségében ellentámadást indítottak a Varsó felé nyomuló német erők ellen.

Az ellentámadásból kibontakozó bzurai csata az 1939-es lengyelországi hadjárat legnagyobb ütközetévé vált. A Poznań és Pomorze Hadsereg kezdeti sikerei ellenére a német csapatok hamarosan átcsoportosították erőiket, és jelentős szárazföldi, illetve légi fölényükre támaszkodva fokozatosan bekerítették a Bzura térségében harcoló lengyel alakulatokat. Miután világossá vált, hogy az ellentámadást nem lehet folytatni, a lengyel parancsnokság megpróbálta a még harcképes egységeket Varsó irányába kimenekíteni.

A kitörés egyik legfontosabb útvonala Sochaczew és a Kampinosi-erdő térségén keresztül vezetett a főváros felé, a német csapatok azonban igyekeztek elvágni a visszavonuló alakulatok útját, ezért a környéken szeptember közepétől súlyos harcok bontakoztak ki. A bekerítésből csak a lengyel erők egy részének sikerült kijutnia.

A harcok és a visszavonulás során jelentős mennyiségű katonai felszerelés maradt a térségben. A most megtalált telefonok pontos története egyelőre nem ismert, a kutatók azonban úgy vélik, hogy a Łódź Hadsereg valamely alakulatához tartozhattak, és a katonák vonulási útvonala közelében rejthették el őket.

Forrás: mult-kor.hu

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