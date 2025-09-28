Világháborús lőszereket mosott partra az áradás Romániában

Az első világháború idejéből fennmaradt, közel száz katonai lőszert mosott a felszínre az áradás a romániai Suceava megyében, Broșteni város területén – írja a Maszol.ro hírportál.

A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a nyáron megáradt Neagra patak medréből 91 darab 150 milliméteres kaliberű robbanó lövedéket, egy darab 100 mm-es robbanó lövedéket, valamint öt darab 91,5 milliméteres aknavető-gránátot emeltek ki.

A begyűjtött robbanószereket ellenőrzött és biztonságos körülmények között megsemmisítették.

Forrás: Maszol.ro