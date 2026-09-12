Titkos iratokat adott ki a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről

Az amerikai hírszerzés már évekkel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot, hogy Oszama bin Laden eltökélt egy, az Egyesült Államok területén végrehajtott támadás megszervezésében – derül ki a CIA által a merényletek 25. évfordulóján nyilvánosságra hozott, korábban titkos dokumentumokból.

A CIA internetes oldalán olvasható belső jelentésekből és összefoglalókból többi között az is kiderül, hogy a hírszerzés már 1998. őszén felhívta a figyelmet annak lehetőségére, hogy az Oszama bin-Laden vezette Al-Kaida terrorszervezet robbanóanyagokkal megrakott repülőgéppel támadhat meg amerikai városokat.

A 100 oldalas belső iratanyag 1998 februárja és 2001. szeptember 12-e között keletkezett. A dokumentumok rendszeresen figyelmeztettek Oszama bin Laden terveire, konkrét támadási tervet azonban nem tártak fel.

A nyilvánosságra hozott jelentéseket a CIA az akkori amerikai elnökök, Bill Clinton és George W. Bush számára készítette.

John Rattclife, a CIA jelenlegi igazgatója a terrortámadások 25. évfordulója alkalmából nyilvánosságra hozott dokumentumokról azt mondta, hogy korábban soha nem tettek egyszerre hozzáférhetővé ennyi, a 2001. szeptember 11-i terrortámadáshoz köthető titkos iratot. Hozzátette, a dokumentumok révén „az amerikaiak saját szemükkel bizonyosodhatnak meg a hírszerzési munkáról, ami megelőzte a tragikus napot„.

Forrás: MTI

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