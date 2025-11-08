Készül az Oroszországgal szembeni 20. szankciócsomag

Az Európai Unió megkezdte az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag előkészítését. Az új korlátozások az orosz energia- és pénzügyi szektort helyeznék nagyobb nyomás alá. Az egyeztetésekről Kristupas Vaitiekūnas litván pénzügyminiszter és Maria Luís Albuquerque, az Európai Bizottság pénzügyi biztosa tájékoztatta a Deutsche Welle hírportált – írja a ZN.ua.

A litván pénzügyminiszter kifejtette:

„Örülünk, hogy október végén egy újabb szankciócsomagról – immár a tizenkilencedikről – állapodtak meg uniós szinten, de szükség van a további nyomságyakorlásra.”

Hozzátette, hogy az Oroszországi Föderáció mellett Fehéroroszországgal szemben is intézkedésre van szükség a folyamatos hibrid fenyegetés miatt. Szavai szerint az EU-nak további korlátozásokat kell bevezetnie Oroszországgal szemben, a meglévőket pedig összhangba kell hozni a Fehéroroszország elleni szankciókkal.

Albuquerque szerint a Fehéroroszországgal szembeni intézkedések előkészítése nagyon korai szakaszban van, és több harmadik féllel próbálnak egyeztetni, akik egyébként a szankciók kijátszásában érdekeltek.

A hírportál emlékeztet, hogy az EU október 23-án jóváhagyta a 19. szankciócsomagot Oroszország ellen, amely 2027-től tilalmat vezet be az orosz LNG importjára, korlátozásokat foganatosít az orosz árnyékflotta 117 hajójával szemben, valamint az orosz diplomaták mozgását is szabályozza az Európai Unió területén.

Kárpátalja.ma

Forrás: ZN.ua