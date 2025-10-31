96 éve született Bud Spencer

Carlo Pedersoli, vagyis Bud Spencer válogatott sportolóból lett világhírű színész. Ő volt az első olasz úszó, aki egy perc alatt teljesítette a 100 méteres gyorsúszást, később vízilabdázóként is kitűnt. Mikor 1967-ben a filmezés felé fordult, Spencer Tracy iránti tiszteletből vette fel új vezetéknevét, keresztnevét pedig kedvenc sörétől kölcsönözte. Terence Hill-lel alkotott legendás párosukkal a vígjátékok spagettiwestern királyai lettek, és generációk rajongtak értük.

Carlo Pedersoli sikerének titka a sokoldalúságában rejlett. Sportolóként az olasz úszás és vízilabda úttörője volt, színészként pedig humorral és karizmával hódította meg a közönséget, különösen Magyarországon. Pályafutása azt mutatja, hogy egyetlen emberi élet is tartogathat több jelentős karriert, és hogy az erős személyiség, a kitartás és a szenvedély segíthet valakit, hogy ikonikus figurává váljon.

Sportolóként is maradandót alkotott

Carlo Nápolyban született 1929. október 31-én. Nemcsak a sport, hanem tanulmányi teljesítménye is kiemelkedő volt, ötéves korában kezdte el az iskolát, de hamar a medencében találta magát, már kisdiákként az úszószövetség tagja volt és pár év múltán ő lett az első olasz úszó, aki egy percen belüli eredményt ért el 100 méteres gyorsúszásban.

Alkata miatt a vízilabdában is kipróbálta magát, 1956-ig játszott az olasz válogatottban, ahol 1950-ben 4. helyezést ért el az Európa-bajnokságon. Válogatott mérkőzései alkalmával játszott a magyar csapat ellen is, Kárpáti György háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó emlékirataiban meg is említi a kifejezetten jóképű Pedersoli-t, aki külön kérte a játékosokat, az arcára ne célozzanak.

„Gyerekek, nagyon kérlek benneteket, ma ne bántsatok. Borzasztó lenne, ha összekapcsolt arccal kellene Amerikába utaznom. Ha egy fogamat kivernétek, talán még a szerződésemet is felbontanák.” – kérte Pedersoli Kárpáti szerint.

Játék a vízben, játék a filmben

Miután évekig párhuzamosan játszott filmekben és a medencében is, az 1967-es filmszerep (Isten megbocsát, én nem) után felhagyott profi sportolói pályafutásával és teljes mértékben a színészetnek szentelte magát. 1967 után Amerikába költözött, szakállat növesztett és új nevet választott: megszületett Bud Spencer.

Névválasztásáról több egymástól eltérő elképzelés él a köztudatban. Annyi bizonyos, hogy a Spencer nevet Spencer Tracy színész iránti tiszteletből vette fel, de a Bud keresztnév már vet fel kérdéseket. Bizonyos források szerint kedvenc söre (Budweiser) inspirálta, de van olyan verzió is, mi szerint nagy termete miatt nevezte így magát. Egy harmadik elmélet szerint barátaitól kapott becenevét (Buddha) rövidítette le.

Akárhogy is, nevét nemsokkal később már világszerte ismerték. Az 1967-es Colizzi film más szempontból is mérföldkő volt számára, ugyanis a forgatás alatt ismerkedett meg Terence Hill-el. Közös munkájuk itt kezdődött meg, az Isten megbocsát, én nem után még tizenhat filmben játszottak együtt, 1985-ig.

Zeneszerző, író, feltaláló

A művész sokoldalúságát mutatja, hogy a filmvászon mellett zeneszerzéssel is foglalkozott, dalait pedig maga énekelte fel. Akit Buldózernek hívtak c. film egyik betétdala az ő hangján szólal meg. Írással is foglalkozott, három filmje magyarul is megjelent. A művészet mellett technológiai érdeklődése is volt: több saját találmányát szabadalmaztatta, mint az eldobható fogkefe beépített fogkrémmel.

Máig rendszeresen megjelennek a tévéképernyőkön az olasz westernfilmek koronázatlan királyai. A legendás páros történetein generációk nőttek fel, Magyarországon is nagy rajongótáborra tettek szert. Bud Spencer több magyar színész hangján is megszólalt, az Isten megbocsát, én nem három szinkront kapott. Bujtor István és Kránitz Lajos kölcsönözték hangjukat az olasz színésznek, majd Pap János is szikronizálta.Érezte a magyar rajongók szeretetét, amit több interjúban is kiemelt, hazánkba is több alkalommal ellátogatott.

Carlo Pedersoli 2016-ban, 86 éves korában halt meg. Magyar rajongói graffiti festménnyel is emléket állítottak a színésznek, amit – míg le nem festették – a filatorigáti graffitifalnál lehetett látni. A szinte fotóminőségű képhez Pedersoli családja is ellátogatott. Halála után egy évvel a Corvin-negyedben szobrot állítottak megemlékezve Bud Spencer korszakalkotó színészi munkájára és sokoldalúságára.

Forrás: mult-kor.hu