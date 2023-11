A Hamász újabb erődítményét foglalta el az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg elfoglalta a Hamász újabb erődítményét a Gázai övezetet uraló iszlamista terrorszervezet elleni háború harminckettedik napján – jelentette az izraeli hadsereg szóvivője kedden.

A Gázai övezet északi részén páncéltörő rakétákat, rakétákat és hírszerzési anyagokat találtak.

Az éjszakai harcok során a katonák egy terrorista csoportot azonosítottak egy épületben az Al-Kudsz Kórház közelében. Légicsapást mértek rájuk, s a másodlagos robbanások egy fegyverraktárra utaltak a civil környezetben.

A palesztin vörösfélhold szerint az izraeli rakéták körülbelül ötven méterre a kórház kapujától csapódtak be. A jelentés szerint a kórház területén is volt több robbanás, amelyeknek voltak halálos áldozatai is.

A palesztinok harci tevékenységről számoltak be az övezet északi részén fekvő Sifa kórház közelében is. A hadsereg éjjel világító rakétákat lőtt a kórház környékére, hogy távol tartsa a civileket, s a hírek szerint harcok dúlnak a kórház térségében. Az izraeli hírszerzés szerint a Hamász a kórház alatti bunkerrendszerben rendezte be főhadiszállását.

Az amerikai CNN hírcsatorna arról számolt be, hogy a Gázai övezet kórházainak és egészségügyi központjainak több mint hatvan százaléka bezárt üzemanyag és orvosi felszerelés hiánya miatt.

A Hamász egészségügyi minisztériuma szerint az övezetben a halottak száma meghaladja a tízezret. A Hamász nem közöl adatokat veszteségeiről, csak az övezetben elhunyt civilekről. Izrael is nehezen tudja összegyűjteni és közzétenni az ezzel kapcsolatos információkat.



Forrás: MTI