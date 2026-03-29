A szélsőséges időjárás továbbra is fennakadásokat okoz Bosznia-Hercegovinában

Erőteljes havazás és intenzív esőzés okozott áradásokat, áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Bosznia-Hercegovina több térségében szombaton is.

A hóvihar az ország jelentős részét érintette: az északi hegyvidéki területeken helyenként egy métert is meghaladó hómennyiséget mértek, és az előrejelzések szerint hétfőig a hegyekben akár a két métert is elérheti a hóréteg vastagsága. A magasabban fekvő területeken a közlekedés lelassult vagy teljesen leállt, az illetékesek pedig arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék a nem feltétlenül szükséges utazásokat.

A meteorológusok további csapadékra, lehűlésre és erős szélre figyelmeztettek, ami növeli az árvízveszélyt, különösen az északi és északnyugati régiókban.

A polgári védelem közlése szerint emelkedő vízszintek várhatók az ország fő folyójának számító Száva folyó vízgyűjtő területén, különösen a középső és alsó Sana folyó mentén, valamint a Spreca folyó térségében. A szakemberek március 28. és 31. között rendkívüli vízügyi helyzetre számítanak.

Az áradások több térségben már megkezdődtek: a Spreca kilépett medréből, több száz hektár mezőgazdasági területet öntött el, és lakóépületeket veszélyeztet a Tuzlai kanton egyes részein. Az északi Prijedor városában 350-400 lakóház és melléképület került víz alá.

A nagy mennyiségű hó az elektromos infrastruktúrában is károkat okozott, ami kiterjedt áramkimaradásokhoz vezetett az északnyugati régiókban, miközben a kedvezőtlen időjárás miatt több útszakaszon is leállították a közlekedést. A hatóságok közlése szerint a mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak a helyszíneken.

