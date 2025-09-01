Pusztító földrengés rázta meg Afganisztánt
Több százan meghaltak és megsebesültek a kelet-afganisztáni Kunar tartományban, ahol 6-os erősségű földrengést mértek hétfő hajnalban.
A Bakhtar állami hírügynökség információi szerint legalább 250-en életüket vesztették a természeti katasztrófában és 500-an megsérültek.
A rengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhár tartomány fővárosától, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt.
A földrengést érezni lehetett a fővárosban, Kabulban is. Afganisztán egyes részein internet-kimaradások voltak.
