Tanácsadói állást ajánlott Mihajlo Fedorovnak az olasz védelmi miniszter

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter elárulta, hogy tanácsadói állást ajánlott fel Mihajlo Fedorovnak, Ukrajna korábbi védelmi miniszterének, nem sokkal azután, hogy távozott tisztségéből.

A Reuters beszámolója szerint Crosetto újságíróknak azt mondta: a Fedorov leváltását követő napon felhívta az egykori ukrán minisztert, és megkérdezte tőle, mikor lenne kész Rómába utazni, hogy tanácsadóként dolgozzon mellette.

Az olasz miniszter szerint Fedorov meghatódva fogadta a felkérést, amelyet a tisztelet és a barátság jelének tekintett.

Crosetto méltatta Fedorov szerepét a katonai innovációk területén, és úgy fogalmazott: az ukrán politikus azok közé tartozik, akik alapjaiban változtatták meg a modern hadviselés szabályait.

Véleménye szerint Fedorov az új technológiák alkalmazásával jelentős szerepet játszott abban, hogy Ukrajna előbb megállította az orosz inváziót, majd több frontszakaszon is visszaszerezte a kezdeményezést.

Mihajlo Fedorov a napokban újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: csak az újbóli ukrán védelmi miniszteri kinevezést fogadná el.

Kárpátalja.ma

Forrás: kyivpost.com

Nyitókép: difesa.it

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