Áradásokat okozott az esőzés Bosznia-Hercegovinában

Áradásokat okozott Bosznia-Hercegovina több településén, többek között a fővárosban, Szarajevóban is a hirtelen lezúdult nagymennyiségű eső pénteken – közölte a helyi sajtó.

A heves esőzések miatt több helyen is ki kellett menekíteni az embereket, az áradat utakat zárt el, és az áramszolgáltatás is megszűnt, több iskolában nem volt tanítás. Egyes jelentések szerint a víz elárasztotta azt az üzemet is, ahol a kórházban lévő a koronavírus-fertőzöttek számára töltik fel az oxigénpalackokat.

Szarajevó külvárosi részeiből több tucat embert evakuáltak, és a környékbeli falvakból is embereket kellett kimenekíteni.

Az esőzés csütörtök délután kezdődött, és várhatóan vasárnapig el sem áll, a helyi sajtó aggodalmát fejezte ki, hogy megismétlődhet a 2014-es nagy áradás.

MTI