22 díszes koporsóba zárt múmiát fedeztek fel Luxorban

Színes festésű, gazdagon díszített fakoporsókban nyugvó ókori múmiákra bukkantak Luxor egyik ismert nekropoliszában – közölte az Egyiptomi Turisztikai és Műemlékvédelmi Minisztérium. A terület régóta a magas rangú tisztviselők és papok temetkezési helyeként ismert.

A régészek egy föld alatti kamrában összesen 22 díszes koporsót tártak fel. A feltételezések szerint a helyiség temetkezési raktárként működhetett: az elhunytakat eredeti sírjaikból szállíthatták ide, majd koporsóikkal együtt egymásra helyezve tárolták őket a rendelkezésre álló tér minél hatékonyabb kihasználása érdekében.

A leletek a harmadik átmeneti korból, időszámításunk előtt 1078 és 664 közötti időszakból származhatnak. A koporsókon személynevek nem szerepelnek, titulust azonban igen: az „Ámon énekese” felirat olvasható rajtuk. Ezt az elnevezést azokra a nőkre alkalmazták, akik templomi szertartások során közreműködtek az Ámon isten tiszteletére rendezett rítusokban.

Ámon az ókori Egyiptom egyik legősibb istensége volt, aki az Újbirodalom idején a vallási élet központi alakjává, főistenévé vált.

A múmiák és koporsók mellett nyolc lezárt, ritkaságszámba menő tárolóedényt is találtak. Tartalmuk egyelőre ismeretlen, ám mivel érintetlen állapotban maradtak fenn, a szakértők abban bíznak, hogy akár szerves anyagok is megőrződhettek bennük.

Egyiptom területe ma is számos feltáratlan ókori emléket és sírhelyet rejt, amelyek közül időről időre újabb és újabb jelentős felfedezések látnak napvilágot.

